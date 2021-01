Shakira recuerda momento junto a Alejanro Sanz con divertida foto y los fans les piden estar juntos

14 años han pasado desde que Shakira y Alejandro Sanz grabaron el videoclip para su hit “Te lo agradezco pero no”, y el cantante español no perdió la oportunidad para recordar una divertida anécdota sobre aquel día de filmación con una imagen que su colega colombiana reposteó en sus redes sociales.

“Un día como hoy del 2007 estrenamos el videoclip de “Te lo Agradezco Pero No” mi querida amiga @shakira tardó NUEVE HORAS en peinarse. Cuando por fin estaba lista, muy amablemente le dije: “Shaki estás un poco despeinada ¿vas a grabar el vídeo así?” Quería volver a peinarse de nuevo, pero le convencí de que era una broma. Y menos mal, sino a día de hoy estaríamos aún grabando 😂😂 Moraleja: cuidado con las bromas que se toman en serio jajaja te quiero @shakira”, fue el escrito que acompañó la publicación de Sanz.

De manera casi inmediata, Shakira replicó la fotografía y respondió “Jajaja Freud decía en “El chiste y su relación con lo inconsciente” que todas las bromas tienen algo de cierto Ale!! Yo solo me pregunto 9 horas para salir con esa peineta en la cabeza!!!?”. Hasta ella misma bromeó sobre aquel recuerdo y su excusa del peinado.

Shakira y su habilidad con la patineta

La pregunta que nos surge ahora es ¿cuánto pudo tardar en grabar su paseo en patineta para el video “Girl Like Me”? En su recién tema promocional, compartido con Black Eyed Peas, Shakira se tomó su paseo con un traje de cuero rojo, una falda de flecos negra, zapatillas deportivas y un fondo blanco que asemeja a unos cubos de hielo.

“Shakira y yo trabajamos en 'Girl Like Me' en 2008”, le dijo will.i.am a Billboard. “Siempre me ha gustado la melodía, y estoy muy feliz de que Shakira y yo trabajamos juntos para lanzar la canción e hicimos un video en 2020 para que el mundo lo escuche y lo vea”.

Recordemos también que la talentosa artista agregó otra habilidad a su lista: diseñar ropa. La cantante de “Hips Don't Lie” estaba absolutamente radiante cuando se dirigió a Instagram el pasado 7 de septiembre para compartir una foto sensual de sí misma en la playa. "Este es un nuevo traje de baño que diseñé y mi amiga Bego me hizo", escribió, y agregó: "¡Siempre necesito crear el mío propio para el verano!"

El traje de baño morado de dos piezas presentaba una parte inferior de bikini con borlas largas, mientras que la parte superior también presentaba borlas largas que colgaban a lo largo de su torso. Ella peinó sus largas trenzas con rizos sueltos y posó de espalda a la cámara con una mirada hacia atrás.

Shakira ha estado en cuarentena con su novio Gerard Piqué, y sus adorables hijos Milan Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak, durante todo 2020. Es difícil creer que ha pasado casi un año desde que ella y Jennifer Lopez regalaron el sabor latino el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el 2 de febrero.

Descubre más de este tema

Shakira: así ha sido la evolución de la colombiana a través de sus videoclips Cuando el talento es nato y la disciplina constante no hay obstáculo que interrumpa el éxito