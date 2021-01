Miguel Herrán, de 'la Casa de papel', publicó fotos llorando por estar confinado debido al Covid

10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado.. a ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción…

No he subido nada en redes estas fechas por qué soy más de estar con los que me rodean viviendo la vida.

Pero aprovecho esta situación extraordinaria que me ha tocado para deciros que ojalá que todo vaya a mejor. Para todos!! Ojalá consigamos construir una humanidad más fuerte, solidaria y concienciada. Una humanidad más realista y menos egoísta, fue el mensaje de Miguel Herrán que preocupó a sus amigos y seguidores.