Flor María Palomeque compartió foto junto a Roflo y sus seguidores le recordaron que los quisieron separar

La relación de Flor María Palomeque y Roberto Chávez, o Roflo como suelen decirle, ha sido seguida por todo el público ecuatoriano, y es que son el ejemplo de solidez, estabilidad y familia que muchos quisieran seguir. Juntos han superado grandes obstáculos, pues como en todo hogar, se enfrentan a altibajos y estos los han dejado frente a los titulares de los medios de comunicación y las redes sociales.

Una de estas bombas fue la aparición de una tercera persona, según lo que ellos mismos confesaron durante su participación en el programa “Vamos Con Todo”. La pareja compartió la historia en agosto de 2017 y ahora que Flor María ha compartido una nueva imagen de ambos a la orilla del mar ha hecho que sus seguidores hayan traído de vuelta ese amargo momento.

En la imagen, publicada este 11 de enero, la pareja se ve abrazada a la orilla del mar con un bello atardecer de fondo, en el que un cielo naranja hace juego con la espuma blanca de las olas. “Recargando energías 🌊 Estar unos minutos en silencio, escuchando al mar, en plena caída de sol, con tu compañero de vida… eso es felicidad!!!!”, escribió la actriz al pie de la imagen.

Los comentarios no tardaron en aparecer, demostrando el apoyo a la pareja y recordando lo sólida que es esta familia al superar aquel intento de separación que quisieron tenderles. “Que ningún comentario caprichoso les quite su paz… Busquen a Dios Todopoderoso para que guíe sus pasos”, sostuvo una seguidora mientras que otro usuario escribió “Cuando se tiene la conciencia tranquila y se han ganado lo que tienen con trabajo y no huyen a otro país y enfrentan lo que venga en su casa y salen victoriosos, eso debe ser la máxima felicidad”.

Flor María Palomeque y su paso por la Fiscalía

Así como su amiga Gabriela Pazmiño, la también modelo ecuatoriana enfrentó acusaciones en la presunta venta ilícita de insumos médicos al principio de la cuarentena. Para agosto de 2020 Flor María fue desvinculada del caso: “Luego de una exhaustiva investigación de las cuentas bancarias: ingresos, gastos, inversiones y deudas de mi esposo (Roberto Chávez), de nuestra productora y mía por parte de la UAFE, la Fiscalía el 29 de Julio me desvinculó del proceso que me seguía por ser amiga (Gabriela Pazmiño) de una de las personas que se investiga”.

Además, en el mismo comunicado, agradeció a la prensa “que no aportó a la desinformación, al escándalo ni al show mediático farandulero tipo reality que hicieron en un canal de señal abierta al igual que en cuentas amarillistas en redes sociales y con lo cual pudieron entorpecer la labor de la fiscalía y de la policía, perdiendo credibilidad en un tema realmente serio”, sin dar mayor referencia de a quienes se refería.

Entre más líneas de agradecimiento destacó “pero mi trinchera para el cambio es desde mi profesión para lo cual me he preparado y desde ahí seguiré haciendo patria”. Recordemos que la estrella de televisión se vio citada a la Fiscalía de Guayaquil en dos oportunidades, para dar fe así de su declaración.

“Por segunda vez fui a la Fiscalía y regresaré cuando lo considere necesario hasta que la verdad salga a la luz", sostuvo en la última intervención. Después de varios meses, hoy por hoy es una mujer plena, feliz, trabajando en su pasión y disfrutando fielmente de su familia con Roflo.

Descubre más de este tema

Así fue la fiesta de cumpleaños de Flor María Palomeque La actriz ecuatoriana, Flor María Palomeque festejó su cumpleaños número 39.

Flor María Palomeque, ‘La Mofle’, y su interpretación de Shakira en En Contacto de Ecuavisa ‘La Mofle’ se sumó al reto de ‘En Contacto’. Flor María Palomeque presentó una canción de la colombiana Shakira, que mañana se presenta en Ecuador.