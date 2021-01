¿Dónde hubo fuego cenizas quedan? Scott Disick coquetea con Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian sigue volviéndose más sexy año tras año y su ex Scott Disick lo nota. La madre de sus tres hijos no se cansa de mostrar su cuerpo perfecto, y logró ofrecer su mejor look de 2021 hasta ahora en unas fotos que compartió en Instagram. Kourt se sentó sobre una encimera de una habitación glamorosa mientras vestía un traje negro de lentejuelas ceñido, botines negros y su cabello en cola de caballo.

Ella escribió en la leyenda " haz una reverencia", y Scott respondió en los comentarios: "Bow wow wow yippi yo yippy yay". Los fanáticos se volvieron locos por su mensaje coqueto y dejaron impresiones como "SOLO VUELVAN"; "Ella es tan hermosa. Ustedes dos deben estar junto"; “Vuelve con Kourt”; entre otras líneas que esperaban una posible reconciliación de la pareja.

Por ahora, Scott está saliendo con Amelia Hamlin y acaban de regresar de celebrar juntos el Año Nuevo en Cabo San Lucas, México. Pero aún no son lo suficientemente serios como para que no pudiera intentar reunirse con Kourtney. De acuerdo a Deadline una fuente señaló que “Scott y Amelia todavía se están divirtiendo y no es nada serio. Se tomaron unas vacaciones solo para salir de la ciudad y nada más. Disfrutan de la compañía del otro y eso es todo por ahora”.

La fuente agregó que los dos definitivamente "se gustan y tienen una gran química ", y que "se hacen sonreír y reír el uno al otro, pero no es como si ella conociera a sus hijos mañana o algo así". La diferencia de edad entre Amelia y Kourtney es significativa, pues la joven novia tiene solo 19 años, y Scott tiene 37 años, por lo que ha estado recibiendo críticas de los fanáticos por salir con alguien tan joven.

Kourtney Kardashian suele recibir halagos de su ex pareja

Scott también ha tenido algunos elogios muy cariñosos, y bastante públicos, para la madre de sus tres hijos cuando celebraron su cumpleaños el 14 de diciembre de 2020. Compartió una foto de IG sentado en sus escaleras con Kourtney, ya que tenía a su hijo Reign en su regazo mientras su hija Penélope se sentaba entre las piernas de Kourt. Su hijo Mason de 11 años es un poco tímido ante la cámara así que no suele ser tan amable con las fotografías.

Kourtney Kardashian / Foto: Instagram Kourtney Kardashian

Ambos padres tenían sonrisas enormes y orgullosas en sus rostros y Scott escribió en el pie de la instántanea: “Gracias @kourtneykardash por ser la mejor fabricante de bebés de la ciudad, no podría haber pedido una mejor persona en el mundo para tener estos increíbles. Te amo a ti ya nuestra familia más que a nada en el mundo”. Ahora, con su mensaje coqueto, tal vez esté pensando en ser más que solo padres amorosos.

