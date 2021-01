La 'peliteñida' de Betty la fea y la estrecha amistad con famosa ecuatoriana. La actriz Lorna Cepeda, quien interpretó a uno de los personajes más icónicos de la telenovela colombiana, se lleva muy bien con la presentadora de MasterChef Ecuador, Érika Vélez. Así lo han hecho saber a través de sus cuentas de Instagram.

Lorna Cepeda, estuvo como invitada en el programa de cocina que anima Érika Vélez. Las bellas rubias aprovecharon la ocasión para compartir un rato y "ponerse al día", en lo que ellas llaman es una amistad que se mantiene a pesar de la distancia y no verse en años.

Érika Vélez quien también es modelo, nacida en Manabí, Ecuador, publicó hace poco unas fotografías con la rubia colombiana. La imagen fue tomada en el estudio de grabación del programa de cocina MasterChef, transmitido en televisión nacional donde Vélez trabaja como presentadora.

En las instantáneas, donde las dos lucen hermosas vestidas de negro, se les ve reír a carcajadas, con esa picardía típica que solo se da con entre las buenas amistades. Y así lo hizo saber Érika -reconocida en Ecuador como una de las presentadoras más bellas del país-, con el mensaje que le dedicó en el post a Lorna Cepeda.

Así como cuando te reencuentras con una amiga que no ves hace años, pero te das cuenta que nada ha cambiado, nos seguimos riendo hasta de las desdichas que nos ha pasado. Te quiero @lornacepeda , escribió Érika.

Por su parte, Lorna Cepeda respondió a la publicación de su amiga posteando en su cuenta oficial de Instagram las mismas fotografías que fueron hechas en el estudio de grabación, del programa que presenta Vélez.

Hoy no es jueves , pero quería compartir estas fotos, (que las agarré de su Instagram) de hace poco, ella, host de master chef ecuador, yo , invitada , y me encuentro con mi amiga @erikavelez divina como siempre, me hizo feliz, nos reímos, que lindo es ver que aunque pase el tiempo, sigue siendo lo mismo …. te quiero ❤️