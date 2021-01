Kim Kardashian lidera el episodio final de “KUWTK” en medio del drama con Kanye West

“Keeping Up with the Kardashians” ha concluido oficialmente el rodaje. El programa de televisión de larga data en el canal E!, que se transmitió desde 2007, tuvo su último día de filmación este ocho de enero de 2021. La socialité Kim Kardashian dio la triste noticia en su historia de Instagram, donde la estrella de 40 años compartió varios videos del día que sus fanáticos no querían que llegara, el último rodaje del reality.

Kim comenzó filmando un video de Erin Paxton, quien ha sido el miembro de la tripulación de tecnología de audio en el programa familiar desde su estreno. “¡Último día de filmación de Keeping Up with The Kardashian's EVER! ¡¡Erin ha estado fuera de la tecnología de audio durante 14 años!!”, escribió Kim sobre el clip que inició un recorrido de esa filmación que fue capturada por los seguidores.

Luego la líder de Skims compartió el gran evento del episodio final: un gran almuerzo familiar al aire libre, decorado con hermosas rosas naranjas, rosadas y amarillas. Cada plato tenía un "cubierto" especial con la forma de sus caras, colocado en caballetes en miniatura.

Kim reveló que el novio de Kris, Corey Gamble y Scott Disick fueron invitados, así como los niños. Un camión de postres apareció en el set, que entregó beignets en polvo, que Kim esperaba que fueran "a base de plantas", al elenco hambriento. Después de que concluyó la escena, Kim compartió una foto de varias botellas de alcohol en una mesa de madera al aire libre, y también había un vaso de alcohol en su mano.

Kim Kardashian y el escándalo del divorcio de Kanye West

El último día de filmación de KUWTK tuvo lugar apenas tres días después de que surgieran informes preocupantes sobre el matrimonio de Kim y Kanye West. Un informe afirmó que "el divorcio es inminente" para la pareja casada de seis años, según Page Six, y que "Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo".

Sin embargo, una fuente aseveró también a JustJared "Kim ha estado haciendo todo lo posible para salvar su matrimonio" y que "simplemente no ha querido darse por vencida". Kim y Kanye también han estado "haciendo asesoramiento", según la fuente.

KUWTK sacudió el mundo de los fanáticos al anunciar que su "última temporada se transmitirá a principios del próximo 2021" en anuncios de Instagram compartidos por Kim y los miembros de su familia en septiembre de 2020. Sin embargo, el clan KarJenner tenía buenas noticias para compartir el 10 de diciembre cuando anunció una "nueva asociación de varios años con Hulu y Star", según el tweet dela propia líder de las celebridades Kris.

Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie, junto a su madre, "hicieron un trato para crear contenido global, que se transmitirá exclusivamente en Hulu en los Estados Unidos y en varios territorios internacionales gracias a Star, según informó la revista Deadline.

