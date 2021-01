Estas son las razones por las que Kim Cattrall no volverá a ser parte de “Sex & The City”

¡Sí! Es oficial el renacimiento de “Sex & The City”. Las estrellas originales de la serie Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis confirmaron que sus icónicos personajes volverán a las pantallas para una serie limitada de diez episodios en HBO Max, con la filmación programada para comenzar en marzo de 2021, aproximadamente. Pero, para decepción de sus seguidores, Kim Cattrall no se sumará al esperado reencuentro, debido a su importante enfrentamiento con Parker.

Bajo el título “Y Just Like That” el programa seguirá a Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York mientras navegan por la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 50 años. Una notoria ausencia, Cattrall no publicó sobre el avivamiento en sus cuentas de redes sociales, no volverá a interpretar a Samantha Jones.

"No pude evitar preguntarme… ¿dónde están ahora?", compartió la rubia Sara con un video con el que celebraba la increíble noticia. “2021 Mirar hacia arriba” escribió Andy Cohen, mientras que un ventilador comentó: “Cállate!!!!!! ¡¡¡Dios mío, los cielos se han separado si esto significa lo que pienso!!!”. Recordemos que la serie cuenta con seis temporadas originales con un total de 94 episodios que fueron seguidos por dos películas en 2008 y 2010.

Foto: Archivo

¿Por qué no volverá el sexy personaje de Kim Cattrall?

Aunque inicialmente había planes para una tercera entrega, la tensión de larga data entre Kim Cattrall con Sarah Jessica Parker fue parte de la razón por la que no quería regresar. Los informes de un reinicio de “Sex and The City” aparecieron por primera vez a fines de 2020, sin embargo, muchos fanáticos expresaron su decepción de que la icónica Samantha no regresaría.

"Kim Cattrall interpretando a Samantha es la única razón para ver Sex & The City", compartió un fan en Twitter. “No hay Sex and the City sin Kim Cattrall. No se tuerza”, dijo otro fan en la plataforma de redes sociales. Más tarde, Kim apareció en el episodio del 22 de diciembre del podcast Women's Prize for Fiction, donde reiteró por qué nunca tuvo la intención de regresar para una tercera película después de “Sex & The City 2”.

“Recuerdo haber recibido mucha pena en las redes sociales por no querer hacer una película. Fueron asombrosas algunas de las cosas que la gente me escribió: 'Trabajo en un banco y no me gusta esta persona y no me gustan las horas, pero lo hago. ¡Así que hazlo!'”, reveló Kim. "Dame lo que quiero. Lo hago. Soy miserable, tú también serás miserable".

