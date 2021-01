Descubre de qué se trata la excéntrica decoración de Miley Cyrus

Miley Cyrus reveló una decoración inesperada en una de sus casas. "Me gustan los juguetes sexuales", dijo la protagonista de “Hannah Montana” en una entrevista reciente con el programa Barstool Sports de la radio Sirius XM. Miley continuó explicando que no solo le gustan para su uso, sino también como recuadros en exhibición. “Los compro para mí, pero termino usándolos para el diseño de interiores. El sexo y el diseño de interiores van de la mano”, explicó.

La cantante de “Plastic Hearts” compró silenciosamente una mansión en el suburbio de Los Ángeles Hidden Hills por 4.95 millones de dólares en julio pasado, según informó la revista Variety. La casa de 6.800 pies incluye seis dormitorios, siete baños, piscina estilo laguna y más. Aunque la casa de la era de 1950 ha tenido algunas actualizaciones, incluida la adición de ventanas arqueadas de paneles múltiples y encimeros de mármol.

Miley también es dueña de una finca en las afueras de Nashville, que compró por 5.8 millones de dólares en 2017. Anteriormente, vivía en Malibú con su exmarido Liam Hemsworth, sin embargo, lamentablemente perdió la casa en el incendio de Woolsey 2018. La pareja intermitente se separó definitivamente en agosto de 2019, solo nueve meses después de casarse. "La única vez que sentí que estaba actuando en mi vida personal fue en las relaciones que ya no funcionaban para mí", dijo la nativa de Tennessee también en la nueva entrevista.

Miley Cyrus dejó atrás su nueva relación

Recién salida de su separación de Liam, con quien originalmente comenzó a tener una relación cuando era adolescente en 2010 después de conocerse en el set de “The Last Song”, Miley se enganchó con Kaitlynn Carter, de 32 años. En la Semana de la Moda de Nueva York, la ex chica Disney siguió rápidamente con Cody Simpson, de 23 años.

“Solo animo a la gente a ser lógica (sobre las relaciones)- no se ahogue en la emoción, haga su lista, mire lo que alguien está contribuyendo y lo que alguien está restando de su vida, y luego haga una decisión ejecutiva. Si no estás contento, lárgate”, aconsejó a los fanáticos la cantante. Aunque Miley y Cody parecían profundamente enamorados durante la cuarentena, incluso adoptando un perro, su relación fracasó después de 10 meses de citas.

Si bien ella no se ha dejado ver de forma oficial con nadie más en Instagram desde entonces, se hizo alusión a que ella continúa dando cabida al amor, aunque sea virtualmente. “Hago mucho sexo FaceTime, es el sexo más seguro. No estoy recibiendo COVID”, le dijo Miley a Howard Stern el 2 de diciembre. “Definitivamente no voy a hacer nada que sea irresponsable para mí o para otras personas… es simplemente ridículo para cualquiera que no tome las precauciones adecuadas para mantenernos a salvo”.

