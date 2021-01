Katy Perry quiere “sumergirse completamente” en la maternidad

¡Katy Perry ama la vida como madre! Una fuente le afirmó a la revista Entertainment Tonight que, desde que le dio la bienvenida a la hija de ella y su prometido Orlando Bloom, Daisy, en agosto de 2020 la cantante se ha dedicado por completo a ser una gran madre. "Katy ha pospuesto algunos compromisos laborales recientemente para sumergirse completamente en la maternidad… Está muy feliz y disfruta de su tiempo con Daisy", sostiene el informante.

En cuanto a su relación con Bloom, la fuente comentó que la pareja está haciendo lo mismo de siempre, y agrega que todo está bien con ellos. "Ambos están enfocados en ser una familia y cuidar de su hija", señala el anónimo de ET. "Están en la misma página cuando se trata de hacer tiempo para Daisy y sus carreras, y hacer un gran trabajo al resolver todo juntos. Daisy es su principal prioridad en este momento".

Aunque sin duda disfruta de la maternidad, el mes pasado Perry les contó a Hugh Jackman y su esposa, Deborra-Lee Furness, sobre la parte más difícil de tener un recién nacido. "Mi hija, es un gran regalo, ¡pero a veces hay un desafío con respecto al sueño! No importa cuánto apoyo tengas", dijo Perry. "¿Pero de dónde voy a sacar esas seis horas que solía conseguir? ¿A dónde se fueron?", continuó la cantante.

Katy Perry compartió su secreto para conciliar el sueño

Dentro de su notoria desesperación por no dormir, la cantante buscó y encontró una solución a través de la meditación trascendental (MT), un estilo de terapia también practicada por estrellas como Jennifer Aniston e incluso el propio Russell Brand, ex pareja de la cantante cuyo parecido con Zooey Deschanel siempre da de qué hablar.

Durante la entrevista con el actor de “Wolverine” Katy no tuvo más que elogios para la MT. “Ha habido tantas formas en las que la MT me ha bendecido, pero en este momento en particular, como madre primeriza, me tomo 20 minutos. No solo encuentro el descanso más profundo que necesito, por el que mi cuerpo está desesperado, sino que se siente como si le hubiera robado más de dos horas, tal vez tres horas, del reloj”.

En octubre, Katy volvió a trabajar como jueza en “American Idol” y expresó su gratitud por contar con un padre tan amable en casa. “Papá [Orlando] ha intervenido. He visto el Bjorn en él, lo he visto con el biberón, he visto todas las fotos. Todo está bien”, aseguró la intérprete de “Bon Appétit” durante una entrevista anterior con Entertainment Tonight.

Descubre más de este tema

Confunden a esta artista con Katy Perry en el video de “Not the End Of the World” Los extraterrestres no distinguen entre la cantante y la actriz Zooey Deschanel en el nuevo clip de la estrella de “Fire”