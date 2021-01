Alejandra Guzmán se sinceró: habló sobre su hija y cómo "el amor llegó a su vida". La rockera mexicana recibió este nuevo año 2021 feliz y agradecida porque tiene grandes proyectos profesionales próximamente, y porque por fin su corazón encontró dueño. A su hija dice extrañarla mucho.

Alejandra Guzmán contó que conoció a su nuevo novio en septiembre del 2020. Lanz, es el nombre del afortunado. Tiene 60 años y es empresario de artículos médicos. Es del Reino Unido, pero lleva muchos años radicado en México.

Alejandra estuvo en entrevista con Sergio Sepúlveda para 'Venga la Alegría'. Allí se abrió a hablar sobre su vida amorosa y contó que fue a través de mensajería en whatsApp que surgió el amor entre los dos.

Llegó el amor a mi vida. Qué raro, porque ya llevaba yo como ocho años diciendo ‘¿Y luego?’, ‘estoy sola. Me gusta estar sola, pero las sorpresas que me ha traído la vida han sido bellas. Es un gran hombre. Es un hombre mayor que yo y eso me encanta porque marca una gran diferencia para mí y pues qué bendición”, dijo Alejandra en la entrevista.