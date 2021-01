La misteriosa "limpieza" de contactos que dejó a Rosalía y Sofia Richie fuera de los amigos de Kylie Jenner

Kylie Jenner aparentemente ha limpiado su lista de "seguidores" en Instagram. Solo 33 cuentas sobrevivieron a esta ola de dejar de dar unfollow a partir del 7 de enero, que los fanáticos comenzaron a notar dos días antes. Ahora, Kylie solo sigue a los miembros de su familia, a su mejor amiga Anastasia "Stassie" Karanikolau, el novio de Kris Jenner, a Corey Gamble, el súper fan Johnny Cyrus y algunas cuentas de fan dedicadas a la magnate del maquillaje.

Lo que más ha llamado la atención es que casi ningún amigo cercano se salvó en esta eliminación de la línea de tiempo. Kylie pareció dejar de seguir a Sofia Richie, quien se separó del padre de los sobrinos de Kylie, Scott Disick, en 2020. Fue un movimiento sorprendente, considerando que Sofia había sido una amiga cercana durante años e incluso acompañó a Kylie en su viaje de cumpleaños número 22 a Europa en agosto de 2019.

Foto: Instagram Kylie Jenner

Sofia no es la única amiga a la que Kylie no sigue en este momento. Lo mismo se aplica a dos amigos muy cercanos de la familia Kardashian, Fai Khadra y Harry Hudson, y su ex asistente convertida en amiga cercana Victoria Villarroel. Incluso el fundador de Star Lash Extensions, Yris Palmer, perdió un seguidor, que dejó un emoji de apoyo debajo de la publicación del atuendo de Kylie solo tres semanas antes, así como la artista de maquillaje de muchos años de Kylie, Ariel Tejada.

Kylie Jenner es discreta con sus pasos incluso en redes sociales

Los fanáticos se asustaron especialmente después de que Kylie pareció dejar de seguir a la superestrella Rosalía, a quien Kylie vio en un concierto en enero de 2020. La cantante de "Con Altura" también colaboró ​​en la canción "TKN" con el padre de la hija de Kylie, Travis Scott, en mayo de ese año. Después de ver la lista mucho más pequeña de "Following" de Kylie en Instagram, los fanáticos se dirigieron a Twitter con sus pensamientos.

Entre especulaciones y asombro, se leyó “¿Por qué Kylie dejó de seguir a todos en Instagram? Dios mío”, tuiteó un fan, mientras otro compartió una teoría, escribiendo, "Kylie está limpiando su lista de seguidores demasiado bien, sabía que era mejor que simplemente dejar de seguir #oomf".

Aunque Kylie dejó de seguir a Sofia, no ha habido indicios de consecuencias entre las dos amigas. Sofía incluso pagó un viaje a la nueva propiedad de Kylie de 36.5 millones de dólares en Los Ángeles en agosto de 2020, y unos días después, una fuente de la familia KarJenner le dijo a TMZ que “Kylie se esfuerza por mantenerse al margen de la relación de Scott y Sofía porque ama a ambos de ellos y no quiere involucrarse en absoluto".

Descubre más de este tema