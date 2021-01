Cantante de Jamiroquai dice que no tiene relación con el asalto al Capitolio de Washington. Jay Kay negó todo tipo de vinculación con Jake Angeli y lo que respecte al incidente ocurrido en la capital de Estados Unidos. Dijo a los que lo confunden con uno de los manifestantes que él no tiene nada que ver.

Jay Kay, vocalista del grupo de funk inglés Jamiroquai, fue confundido con una de los protestantes a favor de Donal Trump, que ingresaron al capitolio. Un hombre con el torso desnudo, llevando gorro de piel y cuernos, tenía bastante similitud con el aspecto físico del cantante.

Los usuarios en las redes sociales comenzaron a comentar sobre el parecido del protestante con Jay Kay. La relación era más por los extravagantes cosas que el cantante usa en su cabeza y que también llevaba dicho personaje en el capitolio.

Por tal motivo muchos aseguraron que era Jay Kay. Inmediatamente, el músico a través de un video que posteó en su cuenta en Twitter rindió declaraciones al respecto del caso. Con un aspecto bastante relajado, el cantante de 51 años, luciendo una sudadera deportiva, y entre risas, quiso aclarar el inconveniente.

Algunos de ustedes pueden pensar que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estaba con todos esos frikis", fueron las palabras de Kay.

Sin embargo la prensa ya había identificado al hombre, de nombre Jake Angeli. Es miembro del movimiento conspirativo ultraderechista QAnon conocido como el "Lobo de Yellowstone", que apoya a Donal Trump. El mismo tenía el rostro pintado de azul, rojo y blanco y llevaba en su mano la bandera estadounidense. Además, el hombre tiene un gran tatuaje en el pecho.

Me encanta el tocado pero no estoy seguro que esa sea mi gente. Y aprovechó para decir que está ansioso por volver a los escenarios pero debido a la pandemia aún no será. "Nos gustaría volver a la carretera, pero por supuesto no podemos", concluyó Jay Kay.