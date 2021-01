Bad Bunny: "El rechazo al reguetón es como el racismo o la homofobia". El cantante puertorriqueño además dijo que no está interesado en tener temas ni colaboraciones en el idioma inglés. Quiere que pare la idolatría a los artistas estadounidenses.

Bad Bunny estuvo contagiado de Covid–19 y afortunadamente se recuperó por completo de la terrible enfermedad que aqueja al mundo entero. Este 2021 continúa consagrándose como uno de los mejores artistas de su género y de los más influyentes.

Hace poco, el reguetonero estuvo en una entrevista con el diario 'El País' de España. En la misma el cantante estuvo recordando su trayectoria musical y todo el éxito que ha logrado. Además, "sin pelos en la lengua" habló sobre los que odian y discriminan el reguetón.

Benito Antonio Martínez Ocasio también se refirió en dicha entrevista a la costumbre de idolatrar a los artistas de habla inglesa. Él se siente contento y orgulloso de haber logrado el éxito que tiene sin tener que hacer colaboraciones en otro idioma. No le interesa incursionar con canciones en inglés.

Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento", expresó Bad Bunny.