La novia de Vicente Fernández Jr. responde a los que dicen que su relación es por interés. Mariana González de 37 años, y 'El Potrillo mayor' de 57, confirmaron su relación amorosa en abril del año pasado. Miles critican el noviazgo y llaman a Vicente el 'sugar daddy' de Mariana.

El hijo del gran ranchero Vicente Fernández, Vicente Jr. y la modelo, Mariana González Padilla, apodada la 'Kardashian mexicana', han estado en boca de todos desde que anunciaron su noviazgo. La pareja ha creado diversas polémicas y múltiples críticas por la diferencia de edad que existe entre ambos. Además de la flamante vida de lujos que le gusta a la modelo y lo exuberante y provocativa que se muestra en sus fotografías.

El hijo de Vicente Fernández es llamado en las redes sociales 'el sugar daddy' de Mariana. Este tipo de comentarios los reciben cada vez que postean un fotografía en sus redes. Esta vez, la modelo subió a su Instagram una instantánea con su novio, abrazándolo y mirándolo a los ojos.

Inmediatamente, los usuarios de las redes comenzaron a comentar. Unos a favor y otros en contra, la gran mayoría. Puesto que alegan que la relación está basada en el interés que tiene la joven por el dinero del 'Potrillo mayor'.

Qué triste cuando una mujer se interesa por un hombre que ya esté hecho y él no se da cuenta que es por interés”, fue el mensaje que hizo que la modelo respondiera lo siguiente. “Tú cuida tu vida, es de él su dinero, no tu dinero. No opines si no sabes”.