Selena Gomez y más celebridades se pronuncian tras las protestas en el Capitolio de Estados Unidos

Las celebridades, como Selena Gomez, han recurrido a Twitter para expresar su furia después de que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Los senadores y congresistas dentro del edificio, junto con el vicepresidente Mike Pence, se vieron obligados a evacuar cuando cientos de manifestantes atravesaron las barricadas policiales y de seguridad para intentar ingresar a las cámaras del Senado.

La cantante de 28 años, publicó una carta abierta a ejecutivos de las plataformas de redes sociales más grandes de Estados Unidos, incluido el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, la directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, y el cofundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey. “Hoy es el resultado de permitir que las personas con odio en sus corazones usen plataformas que deberían usarse para unir a las personas y permitirles construir una comunidad”, publicó la fundadora de Rare Beauty y activista de salud mental.

Sacha Baron Cohen se dirigió a Twitter para enviar un mensaje a los directivos de las redes sociales, sumando al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, para pedirles que expulsara a Trump de sus plataformas. “Hola Mark Zuckerberg, @jack, @SusanWojcicki y @sundarpichai: Donald Trump acaba de incitar a un ataque violento contra la democracia estadounidense. ¡¿Es eso FINALMENTE suficiente para que actúes?! ¡Es hora de prohibir a Donald Trump de sus plataformas de una vez por todas!”.

Hailey Baldwin habló sobre las protestas al volver a publicar una foto que la activista Shaun King en Instagram y agregó sus propios comentarios. En la foto, se podía ver a un manifestante sentado en el escenario y con un micrófono en el piso del Congreso. "Esto es muy vergonzoso. ¡¡¡¡¡¡¡¡ÉL PERDIÓ!!!!!!!! DIGA CONMIGO: HEEEEE PERDIDO”, escribió antes de comparar las protestas con una “mala ruptura”. "¡¡¡SIGA ADELANTE!!! ¡Esto es como una ruptura muy vergonzosa!".

Khloe Karshian también se unió a la cadena de mensajes

Por su parte, Khloe Kardashian habló después de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio. Se dirigió a Twitter y reveló que estaba "enferma del estómago" después de ver las imágenes de los alborotadores en Washington DC. “¡El epítome del privilegio blanco! ¡¡¡Qué inquietante!!! Me duele el estómago”, escribió.

The epitome of white privilege! How disturbing!!! I am sick to my stomach ! pic.twitter.com/XcCiCUmt1X — Khloé (@khloekardashian) January 6, 2021

La estrella de Los Vengadores, Chris Evans, se dirigió a la red social del pájaro azul para recordar a sus seguidores la violencia que ocurrió cuando los manifestantes Black Lives Matter salieron a las calles en el verano de 2020. "Solo piensen en la carnicería si no hubieran sido blancos", escribió.

Just think of the carnage had they not been white. — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

La creadora del éxito "WAP", Cardi B, tuiteó: "La ironía es bastante divertida… ¿No eran las personas solo animales salvajes en el verano para exigir justicia y ahora?" También emitió una advertencia a sus seguidores: “¡Y es mejor que NO ESTÉN AFUERA! ¡Estos son unos matones salvajes aquí! Quédese en casa. Este no es nuestro asunto. ¡Quédese en casa seguro pero peligroso!”

The irony is pretty funny………weren’t people just wild animals in the summer for demanding justice and now?🤔🤔🤔🤔……Let me just watch. — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

50 Cent simplemente escribió: "No tengo que decir nada más", mientras compartía una foto de las fuerzas armadas durante las protestas de Black Lives Matter en el verano de 2020. La comentarista republicana de The View, Meghan McCain, comentó: "El presidente Trump tiene que hacer algo AHORA y detener a sus partidarios: ¡la gente saldrá herida o morirá!" y agregó: "Este es uno de los días más oscuros de Estados Unidos en toda nuestra historia".

