Kim Kardashian quiere salvar su matrimonio por el bien de los niños

¿Aún la flecha de Cupido está encendida? Kim Kardashian no dejará que su matrimonio con Kanye West llegue a su fin sin dar la batalla a sus problemas. La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” y el rapero han librado varios altibajos en su relación, y aunque los informes el divorcio era eminente para algunos, luego de que ella le pidiera un "espacio para descubrir su futuro", la celebridad está haciendo todo lo posible para evitar la separación.

"Kim está haciendo todo lo posible para salvar su matrimonio, han tenido problemas, como todos saben, pero ella simplemente no ha querido darse por vencida", dijo una fuente a la revisa digital Hollywood Life. “Han estado haciendo consejería, pero realmente han pasado muy poco tiempo juntos. Prácticamente ahora se unen por los niños”.

La pareja se casó en 2014 y se han hecho padres de North, Saint, Chicago y Psalm, por lo que no es erróneo pensar que como madre Kim no quiere que sus problemas tengan un efecto negativo en sus hijos. "Ha sido muy difícil para Kim tratar de mantenerlos a todos juntos, porque más que nada, ella nunca quiso que sus hijos tuvieran que pasar por un divorcio", continuó el informante. “Ella todavía no quiere eso, es muy difícil de aceptar para ella. Pero, si de hecho sigue adelante y solicita el divorcio, lo único que no hará es poner a sus hijos en el medio”.

De acuerdo al medio informativo, una segunda fuente explicó que Kim no quiere tomar decisiones de las cuales luego se arrepienta, por lo que está tomando en cuenta todos los escenarios antes de poner fin a su relación de forma oficial. “El enfoque de Kim ahora está en lo que es mejor para sus hijos, simple y llanamente. Ella nunca querría mirar atrás un día con arrepentimiento y quiere asegurarse de estar segura de que está haciendo todo lo que está en su poder para salvar este matrimonio, incluso si su corazón no está en él en este momento”, compartió.

Kim Kardashian ha guardado el anillo de bodas

En una de las recientes publicaciones de la fundadora de Skims, su dedo anular estaba sin el dorado aro de bodas que funge la unión con Kanye. Para ser más concretos, al observar la red social de la celebridad, desde el 14 de diciembre el anillo de bodas perdió el protagonismo en sus manos.

En las fotografías de Navidad y vísperas de Año Nuevo, en las que posó con su familia y sus hijos North, Saint, Chicago, y Psalm, el anillo estaba tan ausente como el rapero. Esto aceleró la ola de rumores sobre el posible divorcio en los medios y entre los fanáticos. “El divorcio es inminente” para Kim y Kanye, dijeron varias fuentes a la revista Page Six. “Lo mantienen discreto, pero ya terminaron. Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo”, afirmaron.

