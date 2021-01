Grammy 2021 son pospuestos en medio de una crecida vuelta de la COVID-19

Las estrellas más importantes de la música tendrán que esperar un poco más para la 63ª Entrega Anual de los GRAMMY. Entertainment Tonight aseveró que la ceremonia de 2021, originalmente programada para el 31 de enero en Los Ángeles, se pospondrá hasta el 14 de marzo debido a las continuas preocupaciones sobre la pandemia de COVID-19.

Aparentemente Harvey Mason Jr., presidente de la Academia de Grabación; Jack Sussman, vicepresidente ejecutivo de CBS; y Ben Winston, productor ejecutivo de los premios GRAMMY y Fulwell 73 Productions, alegaron en un comunicado:

"Después de conversaciones reflexivas con expertos en salud, nuestro anfitrión y artistas programados para presentarse, estamos reprogramando la 63a Entrega Anual de los Premios GRAMMY que se transmitirá el domingo 14 de marzo de 2021. El deterioro de la situación de COVID en Los Ángeles, con los servicios hospitalarios abrumados, la capacidad de las UCI y la nueva orientación de los gobiernos estatales y locales nos han llevado a concluir que posponer nuestro programa fue lo correcto".

El comunicado continúa: "Nada es más importante que la salud y la seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical y los cientos de personas que trabajan incansablemente en la producción del espectáculo. Queremos agradecer a todos los talentosos artistas, el personal, nuestros proveedores y especialmente a los nominados de este año por su comprensión, paciencia y disposición para trabajar con nosotros mientras navegamos en estos tiempos sin precedentes".

La revista Rolling Stone fue la primera en informar la noticia, compartiendo que los organizadores estaban trabajando en una nueva fecha para la ceremonia organizada por Trevor Noah. Muchos otros premios importantes ya se han pospuesto, incluidos los Oscar, los Globos de Oro, los Premios SAG y más.

Los Grammy fue el cierre de los eventos en 2020

Los premios GRAMMY 2020 fueron una de las últimas entregas de premios que se llevaron a cabo en persona antes de que comenzaran los cierres pandémicos a principios del año pasado. Sin embargo, la energía no fue la más celebrativa ya que esa mañana la leyenda de la NBA Kobe Bryant, y otras ocho personas, fueron el foco de la noticia al morir en un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

En cuanto a la ceremonia de 2021, que inicialmente se prometió que se llevaría a cabo "llueva o haga sol, con la vacuna COVID-19 o no", los homenajeados incluirán a Beyoncé, la artista más nominada de este año con nueve nominaciones en total, a pesar de no lanzar un nuevo álbum. Dua Lipa, Roddy Ricch y Taylor Swift se anotaron en la lista con seis cada uno. Los GRAMMY 2021 se transmitirán en vivo por CBS y CBS All Access el domingo 14 de marzo.

