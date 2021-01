Fanáticos afirman que The Weeknd se ha hecho una cirugía plástica después de verlo en su nuevo video

Los fans de The Weeknd han estado ocupados analizando detalles y posibles referencias en su video musical para "Save Your Tears". Ahora, sus devotos oyentes piensan que el cantante de 30 años, cuyo nombre es Abel Tesfaye, podría haber sombreado un poco a su ex Bella Hadid con su aspecto irreconocible en el video. Los fanáticos acudieron inmediatamente a las redes sociales para discutir los detalles.

"¿The Weeknd está tratando de parecerse a Bella Hadid porque puedo verlo?", escribió un fan en Twitter, agregando imágenes lado a lado del aspecto discordante del cantante para el video musical y una selfie de la modelo de 24 años a su tweet. Otra persona intervino para decir: "The Weeknd definitivamente está criticando a Bella Hadid con todos los temas de la cirugía plástica". Otra persona simplemente preguntó: "¿Bella Hadid recibió algo por recomendar a The Weeknd con su cirujano plástico?".

Algunos fanáticos, sin embargo, no estaban tan convencidos. “No. Su rostro estaba golpeado por lo que lo arregló con muchas cirugías plásticas. Dice que se está curando”, compartió un fan de su interpretación del simbolismo en el video musical. En cuanto a la cirugía plástica de Bella, la modelo ha negado que haya tenido mejoras cosméticas. “La gente piensa que me sometí a toda esta cirugía o hice esto o aquello. ¿Y sabes qué? Podemos hacer un escaneo de mi cara, cariño. Tengo miedo de ponerme rellenos en los labios. No querría estropearme la cara”, dijo Bella en mayo de 2018.

Si bien es cierto que The Weeknd definitivamente ha agregado una gran cantidad de componentes visuales a su álbum y era "After Hours", no ha impedido que los fanáticos intenten decodificar las referencias, los huevos de Pascua y más. De hecho, esta no es la primera vez que se les ha hecho creer a los fanáticos que la estrella musical estaba haciendo referencia a Bella en una de sus pistas o videos musicales.

Cuando el álbum del artista salió a la venta en marzo de 2020, los oyentes inmediatamente comenzaron a compartir sus interpretaciones de las letras en las redes sociales. Una canción, "Escape From LA", aparentemente también hacía referencia a Bella. "Ella tiene Chrome Hearts colgando de su cuello", es solo una de las referencias a la modelo que señalaron los fanáticos. Chrome Hearts es en realidad una marca con la que Bella ha colaborado en múltiples ocasiones.

The Weeknd conmociona a sus fanáticos con sus ex novias

Pero no solo Bella ha sido objeto de especulaciones en relación con el álbum de The Weeknd. De hecho, cuando el video musical de “Save Your Tears” se redujo el 5 de enero, los aficionados señalaron que una actriz del reparto del video llevaba un parecido sorprendente a Selena Gómez, con quien Weeknd mantuvo una relación alrededor de 10 meses en 2017. Incluso encontraron posibles referencias a Selena en las letras. Aun así, muchos están haciendo conexiones con Bella, ¡y por una buena razón!

The Weeknd y Bella comenzaron a salir a principios de 2015. Después de que fueron vistos en varias ocasiones, la pareja hizo su debut en la alfombra roja y aparecieron juntos en los Grammy 2016 en febrero. En noviembre de ese mismo año los dos tomaron caminos separados. Después de su relación con Selena Gomez, The Weeknd se reunió con Bella en 2018, antes de separarse nuevamente en 2019.

