Millie Bobby Brown disfruta mientras canta y baila con ABBA, Lizzo y más

¡Millie Bobby Brown tiene buen ritmo! La actriz de “Godzilla”, de 16 años, invitó a sus millones de seguidores de Instagram a una fiesta de baile el miércoles 06 de enero por la tarde. En una serie de videos divertidos, la protagonista de “Stranger Things” se suelta mientras se baila al ritmo de una variedad de canciones nuevas y antiguas. Desde “Play” por Lizzo, pasando por “Waterloo” de ABBA y el día de fiesta 1984 clásico, “Do They Know It's Christmas?”.

Los cuatro clips de Millie muestran a la actriz vistiendo diferentes atuendos mientras filma en escenarios separados. Para resumir su publicación, usó la leyenda, "un estado de ánimo completo", que los fanáticos dijeron que era una descripción "precisa". "Uh todo un estado de ánimo Mills", escribió un usuario de Instagram en los comentarios. Otro agregó: "¡Esta leyenda es perfecta!"

En el primer clip, Millie, que parecía estar en el set de una sesión de fotos, saltó sobre un sofá mientras bailaba con Lizzo. Se veía súper elegante con una falda lavanda y una camiseta a rayas. Y su acto de equilibrio con tacones fue bastante impresionante.

El segundo video mostraba a la actriz cantando “Waterloo” de ABBA mientras movía los brazos hacia arriba y hacia abajo. Ella lució un par de gafas de sol teñidas de negro y una sudadera roja y gris de “Oklahoma”.

El tercer video de Millie pareció filmarse durante las vacaciones desde que cantó "Do They Know It's Christmas?" en una cuchara que ella sustituyó como micrófono. El clip filtrado en blanco y negro, que incluía un primer plano hilarante de Millie al final, también estaba protagonizado por su adorable perro y algunos seres queridos, todos los cuales aparecieron en el fondo.

Finalmente, el cuarto video mostró a Millie bailando y riendo con un libro en sus manos. Llevaba un chal de color crema sobre un vestido blanco y su cabello largo estaba peinado en dos trenzas rizadas.

Millie Bobby Brown aún no maneja el precio de la fama

Si bien Millie ama bailar y disfrutar su trabajo, encarar la fama no ha sido tarea fácil para ella después de su éxito en “Stranger Things”. “Hola a todos”, dijo Millie Bobby Brown al comienzo de su historia de Instagram del 30 de noviembre, en la que confesó que cuando había “[ido] de compras con mi mamá para Navidad” tuvo una interacción con una fan, encuentro que la dejó al borde de las lágrimas.

millie bobby brown just posted on her instastory talking about how once again people forget that celebrities ARE human beings. no matter who they are you have to respect them and be kind, making someone uncomfortable it’s not cool. pic.twitter.com/76y1gEafmY — thay 🦙 (@beingamaguire) November 30, 2020

La fan, una mujer, preguntó si podía “tomar un video y dije, 'Um, no'. Pero, ¿por qué querría alguien que le tomara un video? ¿De mí? No es como para los dos”. A pesar de que Millie rechazó la solicitud, el fan continuó filmándola de todos modos. “Yo estaba pagando y ella pasó junto a mí y comenzó a grabarme de nuevo. Y dije: 'Soy un ser humano. ¿Qué más puedo pedirte? Ella dijo: '¿Entonces no puedo grabar un video de un ser humano?' Y dije, 'No, no cuando dije que no' ”, dijo la joven actriz mientras comenzaba a llorar.

La estrella de Netflix trató de recomponerse y se secó las lágrimas cuando dijo: "Me molesta que la gente intente traspasar los límites y desearía que la gente fuera más respetuosa". Millie, que al final del día todavía es solo una niña de dieciséis años, dijo que todavía está "tratando de navegar por todo esto [la fama], pero sigue siendo abrumador".

