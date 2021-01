Leonardo DiCaprio luce irreconocible con barba mientras filma junto a Jennifer Lawrence en Boston

Leonardo DiCaprio está pasando por alto su atractivo de “One Upon A Time In Hollywood”, “The Great Gatsby” y “The Wolf of Wall Street” para su último papel. Esta vez el actor interpreta a un astrónomo frente a la pelirroja Jennifer Lawrence en la nueva comedia “Don't Look Up”, y realmente ha cambiado su apariencia para el papel.

El ganador del Oscar fue fotografiado filmando en Boston el 4 de enero de 2021, y no hay forma de que su base de fanáticos lo haya reconocido bajo su nueva barba y bigote espesos. Leo también ha teñido su cabello castaño, y además de su espeso vello facial, un par de anteojos ayudan a oscurecer sus hermosos ojos azules, ya que estaba en el personaje del Dr. Randal Mindy en la nueva comedia de Adam McKay para Netflix.

Leonardo DiCaprio / FOTO: Backgrid.

“Don't Look Up” está protagonizada por Leo y J-Law como "Un par de astrónomos intentan advertir a todos en la Tierra que un meteorito gigante destruirá el planeta en seis meses", según IMDB. Leonardo interpreta al Dr. Randall Mindy, y Jennifer ha aparecido junto a él en la mayoría de las escenas filmadas en el área de Boston, aparentemente interpretando a su asistente llamada Kate Dibiasky.

Leonardo Dicaprio pasó desapercibido

Leo también dejó ver que su outfit es bastante plano para la película, lejos de su elegante vestuario de finales de los 60 de “OUATIH” y trajes de los 80 en “TWOWS”. Se lo vio luciendo francamente desaliñado en las fotos del set, con una chaqueta de pana marrón, camisa a cuadros azules y blancos que no combinaban, jeans azules holgados y zapatillas de deporte bien gastadas en los pies.

No es solo Leo quien se hizo un cambio de imagen importante para el nuevo proyecto. Jennifer, de 30 años, tiene el cabello rojo brillante hasta los hombros con flequillo muy corto para su papel. Fue vista con un suéter naranja, jeans y una chaqueta verde para sus escenas con la estrella de “The Revanent” el 4 de enero.

Jennifer Lawrence / FOTO: Backgrid

El último papel principal de J-Law en la pantalla fue en el thriller de espías de 2018 “Red Sparrow”, mientras que Leonardo apareció en “OUATIH” de 2019. Ambas estrellas son muy exigentes con los roles que eligen, así que Don't Look Up debe ser un guion increíble. La combinación de Leo Y Jennifer en una nueva película es una perspectiva lo suficientemente emocionante como para ver a estos dos talentos ganadores del Oscar compartir la pantalla juntos.

Además de estos dos titanes de la actuación, Meryl Streep interpreta a la presidenta Janine Orlean, Jonah Hill da vida a su hijo Jason Orlean; y otros actores con papeles en la película incluyen a Timothee Chalamet, Cate Blanchett y Chris Evans. Incluso la cantante Ariana Grande participa en la acción, como un personaje llamado Riley Bina.

Descubre más de este tema