Kim Kardashain guarda el anillo de bodas tras los rumores de su solicitud de divorcio

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians”, Kim Kardashian, ha guardado su anillo de bodas y así lo confirma en sus publicaciones recientes de Instagram, en medio de múltiples informes de un posible divorcio con su esposo de casi siete años, Kanye West. Los dedos de la celebridad estaban desnudos en una selfie que muestra su nueva colección de Body Basics de SKIMS, pero esta no fue la primera vez que Kim posa sin su anillo de bodas.

El anillo de bodas de la fundadora de SKIMS también estuvo ausente en sus fotos de Nochebuena mientras posaba con miembros de la familia y sus hijos North, Saint, Chicago, y Psalm, mientras que el rapero ganador de un Grammy no estuvo presente. De acuerdo a las redes sociales, Kim conservó su aro de matrimonio hasta la publicación del 14 de diciembre.

Mientras que la selfie de la fundadora de SKIMS dejaba caer su mano sin anillo, un informe encendía las alarmas sobre el fin del matrimonio de Kim y Kanye. “El divorcio es inminente” para Kim y Kanye, dijeron varias fuentes a la revista Page Six. “Lo mantienen discreto, pero ya terminaron. Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo”, afirmaron.

Los rumores de divorcio de Kim Kardashian tienen meses sobre la mesa

En apariencia, el matrimonio de West Kardashian no parecía estar condenado. Los padres "no se han rendido", aunque "el tema del divorcio se avecinaba durante gran parte de 2020", sostuvo un informe de TMZ, asegurando además que la pareja incluso buscó ayuda y participó en terapia matrimonial, afirmó el medio.

Además afirma que la socialité ha tenido reuniones con "Laura Wasser en el anticipo durante años por varias razones". Kim incluso estaba, supuestamente, "lista para desconectar el matrimonio en un momento, pero pensó que hacerlo sería cruel después de que Kanye estaba pasando por un episodio bipolar grave", dijeron fuentes internas a TMZ.

Recordemos que en julio de 2020 Kim defendió a Kanye alegando su cuadro psicológico, y en respuesta a que el fundador de Yeezy publicara tweets controversiales en los días anteriores. En ese momento, Kanye escribió que quería "divorciarse" y acusó tanto a su esposa como a Kris Jenner de intentar retenerlo en un hospital psiquiátrico, contra su voluntad.

Antes de la tormenta de tweets, Kanye también afirmó que Kim consideró abortar a su primogénito, North, mientras lloraba en su primer mitin de campaña presidencial. "Han estado viviendo separados durante unos meses", agregó el informe de TMZ, que explica por qué Kanye estaba en Wyoming en julio de 2020 mientras Kim estaba en la casa de su familia en Calabasas. Kanye y Kim intentaron mejorar su relación durante unas vacaciones familiares, pero aparentemente ninguna medida ha dado resultados.

