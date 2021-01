Demi Lovato, Common y más reaccionan después de que ningún oficial sea acusado en el tiroteo de Jacob Blake

Las últimas noticias sobre el tiroteo de Jacob Blake han provocado indignación y frustración en muchas redes sociales, y entre artistas como Demi Lovato. Después de que se anunció el martes 05 de enero que no se presentarán cargos contra los oficiales que dispararon contra Blake desarmado en Kenosha, Wisconsin, en agosto, varias figuras famosas acudieron a Twitter para denunciar la decisión.

Demi estaba entre el coro de voces que hablaban. La cantante se dirigió a Twitter e Instagram para compartir un mensaje de apoyo simple pero poderoso: "Justicia para Jacob Blake💔". Otra celebridad que compartió su indignación fue Common, quien publicó un enlace a una historia sobre la decisión de no acusar a los oficiales y escribió: "Una ley injusta no es ley en absoluto", una frase de Dr. Martin Luther King Jr.

La actriz Sophia Bush, que ha sido una abierta activista política y social, también intervino y twitteó: "Esto es inconcebible. Estoy devastada por Jacob Blake y su familia". El fiscal de distrito de Kenosha, Wisconsin, anunció el martes que el oficial Rusten Sheskey no enfrentaría cargos en relación con el tiroteo, que dejó a Blake paralizado.

"An unjust law is no law at all." Dr. Martin Luther King Jr. https://t.co/OOMZJUrRZB — COMMON (@common) January 5, 2021

Blake recibió siete disparos en la espalda cuando intentaba ingresar a su automóvil, en el que sus tres hijos estaban sentados en el asiento trasero. Sheskey afirma que Blake se acercó para agarrar un cuchillo del vehículo, una afirmación que su familia ha negado rotundamente.

There are many days when I wonder, as MLK did, whether I’m integrating my people into a burning house. Today is 1 of those days. #JacobBlake pic.twitter.com/YWtEPmsvgF — Cliff Albright (@cliff_notes) January 5, 2021

This is unconscionable. I’m devastated for Jacob Blake and his family. https://t.co/tpt0yMQjQC — Sophia Bush (@SophiaBush) January 5, 2021

Demi Lovato siempre alza su voz por las injusticias

No es la primera vez que la cantante se pronuncia en pro de algunos movimientos sociales. El pasado mes de septiembre de 2020 reflexionó sobre convertirse en una mejor defensora de “Black Lives Matter”. La estrella habló sobre cómo la crisis de Covid-19 afectó su salud mental y cómo las protestas de BLM, que comenzaron después de la muerte del hombre afroamericano George Floyd en mayo, la afectaron personalmente en un ensayo para la revista Vogue.

"Siempre me he tomado en serio mi trabajo de defensa, pero ahora lo veo con un enfoque renovado. En este caso particular, lo que me motivó fue saber cuánto de mí proviene de la cultura negra", compartió. "Crecí escuchando a Aretha Franklin, Whitney Houston y otras cantantes conmovedoras, pero esas dos mujeres negras en particular me convirtieron en la vocalista que soy. Si miras mi vida, todo lo que tengo: dinero, éxito, un techo mi cabeza, es por la inspiración que esas mujeres negras me dieron. Hoy sigo inspirándome constantemente en la gente de color".

La joven de 28 años sintió "una responsabilidad abrumadora" de usar su plataforma para crear conciencia y educar a sus seguidores sobre la injusticia racial, pero se sintió cohibida por hablar.

