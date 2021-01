Conoce a la hija de la actriz de “Yo soy Betty, la fea”, 'Marcela Valencia'

Quien no recuerda a los actores de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”. Y uno de los papeles importantes fue el de la esposa de 'Don Armando', 'Marcela Valencia'. Bueno, la famosa tiene su vida fuera de la ficción y esta vez los ojos de las cámaras cayeron sobre la belleza de su hija.

A más de 20 años del lanzamiento en Colombia de la novela, los fanáticos se preguntan qué ha sido de la vida de los actores. Una de ellas es Natalia Ramírez, quien interpretó a ‘Marcela Valencia’, la gerente de puntos de venta de Ecomoda. Además, ella era la rival de amores de ‘Betty, la fea’ que incluso con su carácter fuerte y terrible genio se ganó el corazón del público.

La actriz en los últimos 22 años, también se ha dedicado a su faceta como madre. Su hija Gabriela ha destacado últimamente al estar convertida en toda una mujer.

Gabriela está por cumplir 26 años de edad a finales de este mes, siendo una destacada estudiante y el mayor orgullo de su famosa madre, con quien tiene una hermosa relación.

La joven está alejada del medio artístico. Actualmente está radicada en Londres, Inglaterra, donde estudió Derecho Humanitario y Relaciones Internacionales, según reveló Ramírez en una entrevista a Bravíssimo en 2016.

Sin embargo, la jovencita, que además fue parte de la lista de honor de la Universidad de Boston, no siempre estuvo lejos del mundo del espectáculo, pues ella también es actriz y cantante. Pero decidió dejar su carrera artística para dedicarse a sus estudios.

“Cuando mi hija me dijo ‘mami, voy a estudiar Derecho’ yo (le dije) ‘¡no! ¿Por qué vas a hacer eso si tú ya tienes una carrera?’ (…). Yo le decía ‘por favor, no. Te lo pido, quédate con ellos (Telemundo), por favor, te lo suplico’ y ella (me dijo) ‘no, mami, me voy a estudiar’ (…) Eso fue una pelea”, dijo su madre en una entrevista.

Actualmente, la joven posee una cuenta en Instagram privada, pero su madre, con quien comparte un extraordinario parecido, continuamente comparte postales juntas.

Gabriela estará cumpliendo 26 años el próximo 30 de enero.

