Bad Bunny habló sobre la depresión que ha estado atravesando su amigo J Balvin. El cantante puertorriqueño estuvo comentando acerca de la crisis que aqueja al reguetonero colombiano, con quien lleva una buen amistad desde hace muchos años.

Esto se debe a que a mediados de diciembre el colombiano Balvin tuvo una fuerte recaída y uso sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que orarán por él. Además, Balvin dijo que su mamá tuvo que ser intervenida para operarla de emergencia, y quería también oraciones para su pronta recuperación.

Bad Bunny reconoció que ha estado en contacto constante con el reguetonero colombiano. Le ha estado brindando su apoyo incondicional para que pueda superar este difícil proceso que enfrenta. Y es que cuando él lo ha necesitado en situaciones tristes Balvin siempre ha estado ahí, comentó en una entrevista para el canal de YouTube de Alofoke Radio FM.

Él me ha ayudado a mí cuando yo no me he sentido bien”, dijo Bunny.