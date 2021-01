Arnold Schwarzenegger confunde a su yerno Chris Pratt con otro actor

El actor Chris Pratt compartió un momento divertido con su suegro Arnold Schwarzenegger durante su aparición en vivo en Instagram en la víspera de Año Nuevo. El actor de “Guardianes de la Galaxia” lideró un teletón virtual para la organización benéfica GreaterGood, con la que se asoció para recaudar dinero para las comidas de los necesitados, y fue confundido con otro actor llamado Chris, Chris Evans, por uno de los invitados especiales: su suegro.

Schwarzenegger fue un invitado especial en la corriente. "Hola Chris… Evans", dijo Arnold antes de corregirse cuando su yerno lo saludó. “No Chris Evans, lo siento. He arruinado todo esto desde el principio”, bromeó. “Chris Pratt. Lo siento por eso. Debería saber tu nombre, eso es seguro, eres mi yerno favorito”.

El intérprete de la saga de Marvel, que está casado con Katherine Schwarzenegger, no pudo evitar reírse de la confusión de su suegro, y hasta aprovechó la oportunidad para bromear al exgobernador de California. “¡Soy tu único yerno! Será mejor que sea tu favorito”, respondió. Esta increíble conversación ayudó a mostrar la gran relación que Chris y Arnold tienen entre sí y llamó la atención de muchos fanáticos, quienes dejaron comentarios en el video.

Chris Pratt suma su talento y carisma a la buena causa

También dejaron palabras positivas sobre las acciones caritativas de Chris, que terminaron recaudando 615.000 dólares, y lo elogiaron por terminar un año difícil con una gran nota. “Gracias por esto. Fue una manera tan positiva de terminar 2020”, escribió un seguidor mientras que otro llamó a la transmisión “lo mejor de todo”. Un tercero le agradeció a él ya los invitados, que también incluían a Jamie Foxx, Bryce Dallas Howard y Zachary Levi, por “compartir su tiempo y su corazón” con todos.

Cuando Chris no está recaudando dinero para los necesitados con sus amigos famosos, pasa tiempo con Katherine y su bebé, Lyla, que nació en agosto. También se ve a menudo con su hijo, Jack, de 8 años, a quien comparte con su ex Anna Faris, de 44 años, y es conocido por ser un padre dedicado y práctico. Ya sea que esté chapoteando en las olas en la playa con sus pequeños o abrazándolos abiertamente en un paseo, todo se trata de familia y es un placer verlo.

Por otra parte, hace unos días Arnold Schwarzenegger confesó que no esperaba que su hija decidiera hacer familia con un actor. Durante una reunión virtual del elenco de “Kindergarten Cop”, el ex Gobernador de California habló sobre cómo esta película de la década de los 90 lo ayudó a criar a sus pequeños hijos. "Estoy muy orgulloso de mis hijas y Katherine es una ganadora. Y nunca jamás pensé que mi hija se casaría con un actor", dijo sobre Pratt. "Me dije a mí mismo que probablemente estaría enferma y cansada de que la arrastre a los sets y que siempre me vean volar edificios y matar gente y esas cosas".

