Doble infarto para los seguidores de Aracely Arámbula: ahora mostró el tras cámaras de su desnudo. La actriz derrochó belleza y perfección en una fotografía que posteó en su Instagram completamente desnuda. Ahora volvió a enloquecer a sus seguidores con más de la sesión fotográfica

Aracely Arámbula había subido a su cuenta de Instagram una fotografía de en blanco y negro sin nada de ropa. La imagen del desnudo artístico incendió las redes sociales. Sus más de cinco millones de seguidores quedaron sorprendidos por el post.

Uriel Santana, nacido en Guadalajara, fue el encargado de realizar la sesión fotográfica. Anteriormente ha trabajado con personalidades de la talla de: Kate del Castillo, Galilea Montijo, Anahí, Maite Perroni, Barbara Mori, Angelique Boyer y Belinda.

El famoso y talentoso fotógrafo, a través de su cuenta en Instagram compartió más fotografías de la sesión de 'La Chule'. En estas imágenes que también son en blanco y negro, Aracely aparece sentada, desnuda, posando con las piernas cruzadas mientras sostiene su rubia cabellera, con la vista directo al lente de la cámara.

Por otro lado, Jorge Beltrán, el estilista encargado para arreglar el cabello de Arámbula en la sesión, también compartió un detrás de cámaras. En su Instagram, de más de 70 mil seguidores, posteó una foto de la actriz mientras la retrataban.

Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar”. “Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”, fue el mensaje que dejó la actriz, ex de Luis Miguel en la publicación de Instagram.