Vanessa Hudgens se quita su sweater con el pie para un nuevo challenge

Vanessa Hudgens demostró ser tan flexible como siempre en su último video. La actriz aceptó el "desafío de la flexibilidad" que está circulando en las redes sociales el 4 de enero y lució fantástica mientras mostraba sus habilidades de baile y estiramiento. En el clip, ella comienza con una diadema blanca, aretes de aro, una sudadera rosa claro y lo que parecen ser pantalones de pijama blancos que son parte de un mono con la parte superior atada alrededor de su cintura.

La actriz empieza a bailar antes de ponerse la capucha sobre la cabeza y levantar la pierna estirada para quitarse la parte superior con el pie. Luego le da a la cámara una sonrisa de sorpresa mientras revela un top corto blanco, negro y marrón debajo y juguetonamente saca la lengua. “Parecía demasiado divertido y tuve que intentarlo. Lol #flexibilitychallenge”, subtituló el video.

Sus seguidores no tardaron en comentar sobre el increíble video una vez que lo compartió y estaban llenos de palabras positivas. "Qué perfecto fue eso", escribió un seguidor mientras que otro la llamó "hermosa". Un tercero le dijo que "lo hizo tan rápido" y un cuarto se entusiasmó con el movimiento de "bien hecho".

Vanessa Hudgens es una estrella de las redes sociales

Antes de que Vanessa sorprendiera a la gente con su video de desafío de flexibilidad, llamó la atención por hacer algunos movimientos con la canción "WAP" de Cardi B en un video que publicó en Instagram en noviembre. La ex chica Disney estaba sudando mientras seguía el ritmo de su entrenador, Julia Brown, durante una visita al gimnasio Dogpound después de tomarse casi un mes de descanso.

“Annnnd he vuelto a @dogpound. No he hecho ejercicio en casi un mes, así que tu chica estaba luchando. Pero la única forma de volver a eso es hacerlo. 💪🏽🤘🏽Estaba muy molesta con @thrivewithjulia por el baño de salto”, subtituló el video.

Vanessa es conocida por compartir a menudo videos con temas de entrenamiento en las redes sociales, por lo que sus últimos no son una sorpresa, pero definitivamente siguen siendo impresionantes. Ya sea que esté levantando pesas, haciendo sentadillas o moviendo sus caderas a un ritmo, cada vez que su cuerpo tonificado está en exhibición, es una gran inspiración para sus fanáticos.

