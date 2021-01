¡Scooter Braun revela que Demi Lovato ha regresado al estudio!

¿Podría 2021 traer finalmente un nuevo álbum de Demi Lovato? Después de lanzar varios sencillos en 2020 y adelantar un próximo álbum, Lovato pasó la primera parte del año nuevo en el estudio de grabación y su manager, Scooter Braun, fue quien dio la noticia. El sábado, Braun tuiteó con un par de emojis de ojos: "Demi está en el estudio".

A Lovato le pareció gracioso el tweet y publicó en sus Historias de Instagram, “*LLAMADAS DE TELÉFONO – LLAMADA DE SCOOTER* YO: HEY NO PUEDE HABLAR, EN EL BOOTH. @SCOOTERBRAUN”, fue el mensaje que compartió agregando el tweet de Braun. Y como era de esperarse los Lovatics respondieron de inmediato al tweet de Braun con una mezcla de emoción y frustración por las bromas regulares de Lovato sobre un nuevo álbum.

Demi is in the studio 👀 — Scooter Braun (@scooterbraun) January 3, 2021

El último álbum de estudio de la estrella del pop fue "Tell Me You Love Me" de 2017 . Después de una sobredosis grave y un período de rehabilitación en 2018, Lovato se tomó un tiempo fuera del centro de atención. Estaba lista para regresar a principios de 2020, interpretando su emotiva balada, "Anyone", en los GRAMMY del año pasado y cantando el Himno Nacional en el Super Bowl una semana después.

Lovato lanzó varios sencillos en 2020, incluidos "I Love Me", "I'm Ready" con Sam Smith, "OK Not to Be OK" con Marshmallow, "Still Have Me" y "Commander in Chief". En marzo de 2020, Lovato habló sobre su muy esperado álbum en New Music Daily de Apple Music.

"En realidad [todavía] estoy terminando parte del álbum. Se iba a hacer mucho antes … y luego, um, después de mis actuaciones, volvimos un poco a la mesa de dibujo", explicó sobre sus GRAMMY y Super Momentos de tazón. "Pensé, '¿Qué le falta a este álbum? ¿Realmente estoy sacando el mejor trabajo posible?' Así que me estoy tomando un poco más de tiempo".

Demi Lovato admira sus estrías y lo comparte con sus fans

Hace unos días la ex estrella Disney admitió que ha aprendido a amar su cuerpo. La cantante de "Sorry Not Sorry" se dirigió a Instagram y compartió una nota sobre su recuperación de un trastorno alimentario y dejó ver sus estrías. “Solía ​​creer genuinamente que la recuperación de un trastorno alimentario no era real. Que todo el mundo estaba fingiendo o recayendo en secreto a puerta cerrada", comenzó Lovato.

"Estoy muy agradecida de poder decir honestamente por primera vez en mi vida: mi dietista me miró y dijo 'Así es como se ve la recuperación del trastorno alimentario"", continuó. "En honor a mi gratitud por el lugar en el que estoy hoy, esta fue una pequeña sesión que hice yo solo en cuarentena este verano cuando quería celebrar mis estrías en lugar de avergonzarme de ellas… Mis estrías no van a desaparecer, así que ¿podría arrojarles un poco de brillo, ¿verdad? 😝✨ ".

Lovato había enfrentado previamente su trastorno de la alimentación al conversar con Ashley Graham en Pretty Big Deal a principios de este año. "Estoy cansado de correrme al suelo con entrenamientos y dietas extremas", dijo la cantante. "Pensé que los últimos años fueron la recuperación de un trastorno alimentario cuando en realidad estaba cayendo completamente en él". Recordando estas palabras, se denota una evolución increíble en su proceso.

