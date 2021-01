Esta Kardashian revela su lucha contra el COVID en video nunca antes visto

Khloe Kardashian le dijo a su hermana que no podía esperar hasta que terminara su tiempo de cuarentena, mientras se sentaba sola en su habitación durante una conversación telefónica por video, en un clip nunca antes visto de “Keeping Up with the Kardashians”. Los médicos le aconsejaron a la estrella del reality, que fue diagnosticada con COVID-19 el año pasado, que se mantuviera aislada durante dos semanas a partir del día en que comenzó a mostrar síntomas.

La socialité llamó a su hermana para pedirle apoyo al final del período. “Oye chica, estás viviendo tu mejor vida allí, ¿eh?”, le preguntó Khloe a Kendall Jenner, quien contestó su facetime usando un bikini mientras cocinada. “Kendall, eres la persona de mis sueños”.

Después de que la modelo le preguntó a su hermana mayor cómo estaba en cuarentena, la madre admitió que estaba teniendo algunos problemas. “Está bien, definitivamente te desgasta”, dijo. “Como si no pudiera esperar a que me guste, caminar la cuadra y ahora que está hacia el final, como si la cuenta regresiva también me estuviera matando”.

Además aseveró que está ansiosa por poder hacer las cosas por sí misma. “Tan pronto como pueda salir de mi habitación y cocinar y me guste arreglármelas sola, como hacer las cosas por mí misma. Tener que depender de la gente para que te traiga comida…”, comentó antes de hablar a cámara sobre las órdenes de su médico y reconociendo lo fuerte que ha tenido que ser mentalmente para sobrellevar el aislamiento.

Khloe Kardashian salió ilesa de la batalla

La estrella también habló sobre lo agradecida que se sintió durante el proceso. “Somos mucho más bendecidos que muchas más personas, como si poder estar enferma en mi propia cama fuera una bendición”, se escucha decirle a Kendall. “Como tantas cosas. Yo estaba como, 'Está bien, no te quejes, estás casi fuera de esto'. He llegado hasta aquí”.

Khloe reveló que tenía COVID-19 en el episodio de “Keeping Up with the Kardashians”. La socialité dio positivo en marzo, y en octubre mostró las reacciones de ella y su familia a la noticia. "Me acabo de enterar de que tengo coronavirus", dijo la celebridad mientras estaba en la cama en el programa. “He estado en mi habitación. Va a estar bien, pero estuvo muy mal durante un par de días”.

Vómitos, temblores y sofocones, fueron parte de los síntomas además de fuertes dolores de cabeza. "Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco", dijo. “No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía". Para finalizar, Khloe dejó un mensaje a sus espectadores. “Déjame decirte, esa m$&$& es real. Pero, todos vamos a superar esto”, dijo mientras aseguraba a los fanáticos del programa que “todos estaremos bien” si todos siguen los protocolos correctos.

