Así luce 'Yésica Beltrán', 'La diabla' de "Sin senos no hay paraíso": María Fernanda Yepes

"Sin senos no hay paraíso" es una de las novelas más seguidas por los colombianos y fanáticos internacionales. ‘Catalina Santana’ era el personaje protagonista de la producción, pero otra actriz fundamental fue su amiga: 'Yésica Beltrán', 'La diabla'.

‘Yésica Beltrán’, mejor conocida como ‘La diabla’, es una proxeneta sin escrúpulos. Se encarga de reclutar a las jóvenes del barrio. Ella las lleva a que se hagan prostitutas con los narcotraficantes.

Actrices de Sin senos no hay paraíso

Su personaje llevaba un aspecto sensual, pero con envidio que se escondía detrás de su belleza con ese cabello rojo.

Sin senos no hay paraíso - Así luce ña Diabla

Este personaje fue interpretado por María Fernanda Yepes, donde su carrera despegó tras la telenovela. Sin embargo, su personaje no regresó cuando Telemundo retomó la historia con un giro en una secuela titulada Sin senos sí hay paraíso.

Pese a ello, la actriz continuó en últimos años construyendo su trayectoria. Ahora es una de las protagonistas colombianas más talentosas y queridas a sus 40 años de edad.

Tras finalizar "Sin senos no hay paraíso", consiguió el papel protagónico en Rosario Tijeras.

A esta, le seguirían los últimos años otros proyectos en los que encarnaría papeles principales en televisión, como Mentes en shock (2011), La teniente (2012) Demente criminal (2014-2015), Azúcar (2016), La piloto (2017), José José, el príncipe de la canción (2018) y María Magdalena (2018-2019), entre otras. https://www.instagram.com/p/CGX0-6-D3uh/

Su última aparición en una producción con formato televisivo fue este año en la serie de Netflix Oscuro deseo, donde fue ‘Brenda Castillo’.

Sobre su retiro de "Sin senos no hay paraíso, señaló en una entrevista a People En Español que no pudo concretar su aparición debido a compromisos de trabajo. “Para mí fue un golpe muy duro no haber estado ahí continuando con mi personaje”, dijo.

