Así respondió Sofía Vergara a los que le dicen "vieja operada". Los desagradables comentarios y fuertes críticas por una fotografía que subió la colombiana a su cuenta oficial de Instagram, la hicieron estallar y le respondió a los que la ofendieron.

No cabe duda que Sofía Vergara es una mujer bella y que además, tiene un cuerpazo espectacular. Sin embargo, los años no pasan en vano y la barranquillera de casi cincuenta años -en julio llegará a los 49-, ha cambiado y es evidente que se ha hecho "sus retoques". Algunos dicen que toda esa belleza es solo gracias al bisturí.

Por esta razón muchos en las redes sociales la han criticado duramente. Esta vez el comentario más fuerte en su post no pasó por alto ni por el resto de seguidores que lo leyeron, ni por la actriz y modelo. Algunos lo apoyaron dándole like -con más de cien me gusta- y otros en cambio, se pusieron de lado de Sofía.

Sofía respondió a quienes la critican

Hace rato que se cambió la cara, era hermosa y el cambio fue extremo", fue el comentario que dejó un usuario de Instagram en la fotografía de Sofía Vergara. ¿Con qué me la cambié, con la vejez? Sí, eso pasa a los 47 años. Tú tampoco te vas a salvar. Nos pasa a todas”, fue la respuesta de la actriz a la crítica.

Ese "toma y dame" inmediatamente se volvió tendencia en las redes sociales. Muchos curiosos buscaron la publicación para enterarse de lo que pasaba. Otros en cambio les dejaron palabras de apoyo a la barranquillera por lucir hermosa a pesar de tener 47 años.

Sofía Vergara ha tenido que lidiar con este tipo de comentarios, pero sin duda es muy querida por el público internacionalmente. Siendo además, una de las actrices mejores pagadas de la televisión. Actualmente está casada con, el también actor, Joe Manganiello, conocido por 'True Blood'.

