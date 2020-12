Famosos que decidieron confesar que son gay en el 2020

Poco a poco más famosos han decido hablar abiertamente sobre si tiene una orientación sexual diferente. En este año 2020 tan turbulento y de cambios en el mundo, debido a la Covid-19 que se convirtió en pandemia, muchos lo han tomado para reflexionar y hacerle frente a sus gustos. Por eso acá te contamos qué famosos confesaron ser gay en el 2020.

Manny Manuel, cantante puertorriqueño, decidió después de más de 30 años de sentirse “preso”, admitir que es homosexual. Otros nombres del mundo artístico también resaltan como: Pablo Alborán, Joy Huerta, entre otros.

Manny Manuel

"Vivía encadenado, con un tape en la boca, porque en cierta manera él (su padre) me hizo entender -porque fue la primera persona de quien vi ese rechazo- que yo estaba mal, entonces cuando salía a la calle con el sentimiento de que estaba haciendo algo mal, era horrible", expresó el cantante.

Además, Manny, en una entrevista con el periódico ‘Primera Hora’, dijo que ahora está "en paz, tranquilo y sin ningún cargo de conciencia".

Pablo Alborán

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual, pero necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", confesó el español.

Alborán dejó el emotivo mensaje para todos sus fans en las redes sociales en junio del 2020.

Elliot Page

"Hola, amigos, quiero decirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot", afirmó en sus redes sociales en diciembre del 2020. "Mi alegría es real, pero también es frágil. Pese a sentirme profundamente feliz y saber lo privilegiado que soy, también estoy asustado", dijo al revelar su identidad transgénero.

Anteriormente, se le conocía como Ellen Page. Protagonista de películas cono Juno.

Lottie Moss

"Soy pansexual, así que no me importa ningún género. También cambia un poco todos los días, depende de con quién me encuentre", añadió la modelo quién se declaró pansexual.

La hermana de Kate Moss, hizo la confesión en noviembre del 2020, en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, a través de Instagram.

Joy Huerta

presumió por primera vez a su esposa en San Valentín.

La cantante mexicana sí que logró sorprender a todos y por partida doble. En abril de 2019, reveló que tenía siete años de relación con una mujer y que estaban a punto de ser madres. A finales de mayo nació la hija de la pareja, pero no fue sino hasta el 14 de febrero del 2020, que la cantante publicó por primera vez una foto con su esposa.

Monserrat Oliver

Había sido siempre muy recelosa con su vida privada, pero eso cambió desde que comenzó una relación con la modelo rusa Yaya Kosikova. En enero de este 2020, anunciaron su compromiso.

