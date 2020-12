Son muchos los famosos que han ayudado a combatir la Covid-19. El 2020 ha sido un año difícil para toda la humanidad. Millones de personas han perdido a sus familiares, sus empleos, sus casas, etc.

La pandemia por el coronavirus que azota al mundo desde inicios de año parece no tener fin. Con la ahora nueva cepa que ha hecho volver a aplicar las restricciones de aislamiento recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Miles de artistas se están ganando los aplausos de su público, y no precisamente por actuaciones. La pandemia también los ha afectado a ellos. Los ha obligado a abandonar los escenarios, pero estos han buscado la manera de ayudar a combatir el mortal virus.

Te contamos quienes han sido los famosos más activos en la lucha contra la Covid-19:

Decenas de famosos hispanos reconocidos internacionalmente como: Rubén Blades, Carlos Vives, Thalía, Pedro Capó, Prince Royce, Camila, Diego Cigala, Farruko, Fonseca, Camilo, Dilsinho, Kany García, Leonel García, Gente de Zona, Leslie Grace, Nicky Jam, Lalí, Ara Malikian, Dani Martín, Mau y Ricky, Rauw Alejandro, Reik, Río Roma, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Ángela Torres, Manuel Turizo y Jorge Villamizar, se reunieron, en un gran gesto humanitario para interpretar la nueva versión de la canción de Diego Torres ‘Color esperanza’. Los artistas unieron fuerzas para recaudar fondos y contribuir en la lucha contra la Covid-19 en América Latina y el Caribe.

Ricky Martin. El boricua se unió con la organización Project HOPE para recaudar fondos. El cantante ayuda en la falta de elementos básicos para el personal médico, como máscaras o guantes ponen en peligro a médicos y enfermeros. La campaña es promocionada en el Instagram de Ricky: #helpfromhome y #ayudadesdecasa. El video tiene más de 2 millones de reproducciones.

Shakira ha estado motivando a sus seguidores a través de las redes sociales. La colombiana ayuda en la concienciación de tomar las medidas de bioseguridad y la importancia de que los niños salgan a tomar aire durante la cuarentena.

Mark Consuelos y Kelly Ripa donaron un millón de dólares. El actor nacido en España de padre mexicano y su esposa, la presentadora, ayudaron a la lucha en Nueva York. Una parte del dinero fue para comprar respiradores y el resto para la organización WIN, que maneja refugios para mujeres en esa ciudad.

Gloria Estefan, a petición de su amiga, la Dra. inmunóloga Aileen Marty, realizó un video cambiándole la letra a su éxito de 1989, 'Get On Your Feet'. La canción es un llamado a que todos usemos máscaras protectoras. 'Put On Your Mask' es el nombre de la versión que fue grabada en español e inglés.

Otro que ha ayudado a combatir los estragos de la pandemia es el famoso chef y empresario español José Andrés. El empresario transformó ocho de sus restaurantes de Nueva York y Washington, DC en cantinas comunitarias. Los más necesitados reciben almuerzos para llevar.