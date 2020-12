Billie Eilish, Selena Gomez, y más celebridades que celebraron importantes hits en 2020

Si bien 2020 fue un año difícil para muchos, también incluyó algunos momentos positivos para algunos. Como Selena Gomez que su año cuenta con un álbum, un programa de televisión y una línea de belleza. La cantante comenzó el 2020 lanzando su más reciente disco “Rare”, que rápidamente fue amado por los fanáticos.

En febrero, Gomez anunció que estaba lanzando Rare Beauty para promover la idea de que "ser raro se trata de sentirse cómodo con uno mismo". La línea se lanzó en octubre. La marca de belleza de Gomez no frenó su carrera artística, y también consiguió un programa de cocina en cuarentena de HBO Max, “Selena + Chef”, y ha sido renovada para una segunda temporada. Los trabajos de actuación continuaron llegando para Gomez; consiguió un papel en una serie de comedia de Hulu y otro interpretando a una alpinista, además de producir una comedia romántica.

En el caso de Billie Eilish comenzó su año excepcional al conseguir la canción principal de la última película de James Bond, “No Time to Die”, que debutó en febrero. Luego, Eilish hizo su debut en la alfombra roja de los Grammy y cautivó con una actuación impresionante durante el espectáculo. Ganó en cinco de los seis premios a los que aspiraba, incluida una barrida de las cuatro categorías principales.

La cantante de “Bad Guy” también asistió a sus primeros premios de la Academia, donde interpretó el segmento “In Memoriam”. A lo largo del año, Eilish fue noticia por hablar en apoyo del movimiento Black Lives Matter, y continuó interpretando su canción, “My Future”, en la Convención Nacional Demócrata donde además pronunció un apasionado discurso sobre la necesidad de líderes que “resuelvan problemas”. Para cerrar el año, ganó cuatro nominaciones al GRAMMY 2021.

Éxitos más allá de la música también fue parte del 2020

El año para recordar de Gwen Stefani comenzó cuando lanzó un video musical con su ahora prometido, Blake Shelton, para su dúo, “Nobody But You”. Continuaron interpretando la pista en los Premios GRAMMY 2020. Más tarde, la canción alcanzó el número 1 en las listas de música country, el primer logro de este tipo de Stefani en la radio de este género musical.

Una vez que comenzó la cuarentena debido a la COVID-19, Stefani y Shelton lo superaron juntos en su rancho de Oklahoma. En junio, NBC anunció que la ex vocalista de No Doubt regresaría para la temporada 19 de The Voice, luego de servir por última vez como entrenador en la serie de competencia en la temporada 17. La vida de Stefani solo se volvió más emocionante a partir de octubre cuando se comprometió, y su artista Carter Rubin ganó el programa marcando la primera victoria de Stefani en The Voice.

JLo es una máquina de talento

El año de Jennifer López comenzó con una gran cantidad de premios, ya que la cantante y actriz fue nominada con frecuencia por su papel en la película “Hustlers” de 2019. Junto con Shakira, dio una actuación épica durante el espectáculo de medio tiempo del Pepsi Super Bowl LIV. La hija de 12 años de López, Emme, incluso se unió a ella en el escenario durante la actuación, e hizo alucinar a toda la audiencia.

Mientras López y su prometido, Alex Rodríguez, tuvieron que suspender su boda debido al COVID-19, la pareja aprovechó la situación al máximo, disfrutando tiempo en familia y jugando incluso con alguno challenges en TikTok. Pese a la cuarentena, JLo no se tomó un descanso en su carrera, más bien, lanzó dos canciones con Maluma, consiguió un nuevo papel en una película, fue honrada como Innovadora de la cultura pop de WSJ y con el Premio People's Icon y miraba hacia el lanzamiento en 2021 de su línea de cuidado de la piel, JLo Beauty.