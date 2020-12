Verónica Castro dice que no ve a sus nietos porque su exnuera "Es una persona fea"

Verónica Castro dice que no ve a sus nietos porque su exnuera "Es muy grosera". La actriz confesó que tiene muy mala relación con la exesposa de su hijo Cristian Castro. Motivo por el cual no comparte con sus nietos mayores, Mikhail y Simeone.

Verónica Castro, quién hace poco informó que volverá a la pantalla grande, dijo que Valeria Liberman es una fea persona y que prefiere no tener ningún tipo de trato ni relación porque la conoce y es mejor mantenerse alejada.

Los desacuerdos con la exreina ha propiciado un distanciamiento con sus nietos, y según Verónica eso le causa dolor. Los hijos del cantante, Mikahil y Simeone, tienen 13 y 15 años, respectivamente.

Es una persona fea, me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá pero por lo menos a mí me ha tratado muy mal, ha hecho las cosas muy feas y yo con ella no quiero tener ni siquiera un medio acercamiento", comentó Castro.

Una vez casi le pega a su mamá, le habló muy feo, el día de la petición del matrimonio de Cristian y yo ese día la regañé muy fuerte, le dije: yo no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, entonces te pido un favor: no le vuelvas a faltar al respeto a tu madre porque es como si me lo faltaras a mí o a cualquier mamá”, contó Verónica Castro.