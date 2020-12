La polémica fotografía y la pérdida de cien seguidores de Billie Eilish

Los bocetos de Billie Eilish pueden haber sido demasiado atrevidos para el gusto de algunas personas. El 28 de diciembre, la cantante se sumó al challenge publicar “una foto de” en Instagram, reto en el que los seguidores podían pedirle que publique una foto de cierto recuerdo, evento o un tema. Alguien le escribió "un dibujo del que estás realmente orgullosa", lo que la llevó a compartir una página de su cuaderno de bocetos, con una gran cantidad de senos hechos a lápiz.

"Estos probablemente lol i love boobs", dijo sobre los dibujos que mostraban varias figuras desnudas. Un fanático fue quien sugirió que los seguidores de la estrella en Instagram parecen tener una caída después de compartir sus bocetos. Aunque esto podría haber sido pura coincidencia. "ADIÓS, NO HAY QUE PERDER…", escribió el usuario de Twitter junto a dos imágenes del perfil de Billie donde se ve que de 73 millones bajó a 72,9 millones.

Billie Eilish / Foto: Instagram Billie Eilish

Billie Eilish reaccionó sin titubear frente a la pérdida

"LMFAOOO todos ustedes bebés smh", escribió la intérprete de "Therefore I Am" como respuesta a los señalamientos en las redes sociales. Independientemente de si esta caída en los seguidores fue causada o no por la revelación del cuaderno de bocetos, el número de followers se ha recuperado desde entonces: regresó a 73 millones de fanáticos el 29 de diciembre.

En otra parte de su historia de Instagram, la estrella compartió una captura de la pantalla de bloqueo de su iPhone, también con senos, sus perros y el historial de navegación de Internet que reveló la búsqueda de varias imágenes de Tom Hardy . Una de estas publicaciones mostraba a la estrella del pop en el estudio de música, que la intérprete compartió seis días después de anunciar la nueva música por venir.

BYE NOT HER LOSING 100K CUZ OF BOOBS pic.twitter.com/ccvKUK4A7N — stream eiw 😠 (@sneezeandpepsi) December 29, 2020

El 22 de diciembre, Billie recurrió a su historia de Instagram para reaccionar a las opiniones no solicitadas de la gente sobre su peinado característico; raíces verde neón, que fluyen hacia el cabello oscuro. "Deja de burlarte de mí… Estoy haciéndote un álbum", dijo en su clip mientras reía. Ella continuó bromeando, “No lo apagaré si sigues burlándote de mí cabello. Cállate".

Dejando de lado su amor por los senos, su arte de dibujar y su cabello verde, la joven artista tiene un puerta un nuevo documental que llegará a Apple TV + el 26 de febrero de 2021, “Billie Eilish: The World's A Little Blurry”, cuyo tráiler se estrenó el 15 de diciembre.