Danna García, de 'Pasión de Gavilanes', con grandes secuelas tras sufrir de Covid. La actriz colombiana está sufriendo de pérdida de la memoria y de vértigo, luego de haber padecido la peligrosa enfermedad que está azotando al mundo entero. El virus de Covid-19, que se convirtió en pandemia a inicios de este año.

Danna García en entrevista para la revista 'Vea', explicó en detalle, cómo ha cambiado su vida tras haber contraído el virus. La actriz quien estuvo enferma por varias semanas de la Covid-19 ha quedado gravemente afectada.

Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, 'apréndete todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto'. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria. Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”, comentó García.