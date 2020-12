¿Miley Cyrus está enamorada de Harry Styles? Descubre que confesó en un divertido juego

A Miley Cyrus le gusta lo que ve cuando se trata de Harry Styles. La cantante decidió besar al galán británico, y no a Justin Bieber, cuando jugó una ronda de Would You Rather durante una entrevista con Heart FM el día de Navidad. "Harry", respondió cuando el presentador Mark Wright le preguntó a quién, de los dos músicos, preferiría besar. “Conozco a Justin Bieber desde hace demasiado tiempo, es como una familia. Harry Styles, se ve muy bien”, sostuvo la ex estrella Disney.

Continuó comentando sobre el estilo de Harry, específicamente las medias de red que usaba sin camisa en su reciente foto de Beauty Papers que encabezó los titulares. Ella reveló que le "gustan" las calzas y puede entender su "gusto" por la moda. “Tenemos gustos muy similares. Compartir un armario, compartir una vida juntos, simplemente tiene sentido”, dijo.

Mark respondió a los comentarios de Miley sobre Harry insinuando que podía jugar a cupido. "Si quieres que te junte, soy bastante bueno en eso, y conozco a Harry, así que puedo hacer que suceda", comentó el presentador, mientras ella respondió en broma: "¡Todos siempre juegan a Cupido para mí en estos días!".

El irreverente anfitrión continuó insistiendo “creo que necesito jugar a Cupido en este caso porque creo que harías una gran pareja, a todos nos encantaría”, sostuvo. “Déjemelo a mí y vea qué puedo hacer”. Ya sabremos más adelante si logró flechar a los cantantes pop del momento.

Miley Cyrus habla tras su divorcio de Liam Hemsworth

La confesión de Miley sobre Harry se produce tras su separación de su esposo Liam Hemsworth, de 30 años, cuya relación formal solo duró seis meses desde el “sí acepto”. Sin embargo, la talentosa artista reveló que todavía lo "ama" durante una entrevista con Howard Stern el 2 de diciembre.

"Estuvimos juntos desde los 16 años", dijo, refiriéndose a cuándo se enamoraron mientras filmaban la historia de amor de 2010 “The Last Song”. “Nuestra casa se quemó. Habíamos estado como comprometidos, no sé si realmente alguna vez pensamos que realmente nos casaríamos”, continuó narrando la estrella.

Desde su separación de Liam, Miley ha salido con Kaitlynn Carter y Cody Simpson. Durante su romance con Cody, los dos fueron muy abiertos sobre su admiración el uno por el otro y, a menudo, hacían alarde de su amor. La joven estrella está acostumbrada a tener relaciones a la vista del público y es conocida por ser ella misma e inspirar a otros con su confianza. ¿Será posible una relación entre Miley y Harry?

