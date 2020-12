Kourtney Kardashian se burla de los rumores sobre su embarazo por una sexy foto en traje de baño

¡Abajo la cigüeña! Los fanáticos de Kourtney Kardashian se han ocupado de evaluar con lupa su barriguita por los rumores de embarazo. Pero la madre de tres hijos encendió más los comentarios al publicar una serie de fotos de vacaciones en Instagram, en las que luce un diminuto bikini rosa de un viaje de 2018 a Los Cabos, México, y varios followers pensaron erróneamente que era vigente y que Kourt parecía estar en la dulce espera.

Después de que tantas preguntas sobre la panza llenaran su sección de comentarios, Kourtney decidió bromear al respecto. Su buena amiga Sarah Howard escribió: "¡Tengamos un bebé!" y la fundadora de Poosh respondió en broma: "@Sarahrhoward, déjame embarazada".

¿Quién podría culpar a Kourtney por divertirse un poco con los rumores de embarazo después de que tanta gente hiciera comentarios sobre su barriga? Sus abdominales se veían firmes y sólidos, pero por alguna razón los fanáticos pensaron que se veía abultada.

"@kourtneykardash, ahora pareces embarazada"; "Espero que sea un bebé en el vientre de kourt"; "¿Alguien más ve un golpe de bebé o estoy loco?"; “Definitivamente va a tener el cuarto bebé de Scott. Eso es un vientre de embarazo”, son parte de los comentarios que se leen al pie de la imagen.

Pero muchos ojos afinados se dieron cuenta de que las fotos no eran actuales, especialmente cuando su hijo de seis años, Reign Disick, https://www.instagram.com/p/CJUU_UCFGFf/?utm_source=ig_web_copy_linkapareció junto a su mamá vestida en bikini. Era notablemente más joven y todavía tenía su cabello largo y rizado, que se cortó drásticamente en agosto de 2020. Un seguidor aseveró: "Ella no está embarazada, wow, la gente nunca se detiene… preste atención a las fotos que su hijo tiene el pelo largo".

El debate continúa cuando un fanático dice “ayer publicó una foto, sin barriga y bebiendo en Navidad. Además, esta foto fue hace 2 años. Scott está saliendo con otra persona”, refiriéndose al ex de Kourtney y padre de sus tres hijos Scott Disick, y su nuevo romance con Amelia Hamlin.

Kourtney Kardashian ama la Navidad en familia

Kourt organizó la cena de Nochebuena del clan KarJenner, pero a diferencia de la habitual fiesta llena de celebridades, se limitó a familiares cercanos solo debido a las precauciones de COVID-19. Kourtney compartió una serie de fotos de su fiesta de Navidad el 24 de diciembre y tenía un cóctel claro en la mano en varias de las instantáneas.

Ella también pareció beber otro cóctel mientras tenía una reunión antes de Navidad el 20 de diciembre con su amiga Veronique Vicari Barnes, mientras se vestían con looks inspirados en los personajes principales de la película de 1997, “Romy and Michele's High School Reunion”. Mientras que Kourtney admitió durante un episodio del 2 de diciembre de 2018 de Keeping Up With the Kardashians que estaba en proceso de congelar sus óvulos, no parece tener planes inmediatos para agregar a su familia.

Descubre más de este tema

Kourtney Kardashian fue vista con ex boxeador Una de las miembros del clan Kardashian al parecer estaría entablando una nueva relación después del conflictivo matrimonio que atravesó.

Kourtney Kardashian disfruta de playas mexicanas en sexys bikinis Kourtney Kardashian sorprendió a todos sus seguidores al usar sexys bikinis durante sus vacaciones en playas mexicanas