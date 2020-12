Danna García reveló que tiene problemas de memoria como secuela del coronavirus

La actriz y cantante colombiana, Danna García, quien protagonizó el papel de Norma Elizondo en la novela "Pasión de Gavilanes", se contagió de coronavirus en España y luego seguía dando positivo al virus en tres ocasiones. En una entrevista reciente reveló que tiene problemas de memoria debido a la enfermedad.

En una entrevista con la Revista Vea, Danna mencionó que después de varios meses cuando al fin dio negativo se pudo reunir con su hijo y que tras padecer la enfermedad le quedaron varias secuelas. Estas tienen que ver con su memoria y la actriz añadió que su esposo la está ayudando con ejercicios para ejercitarla.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, ‘apréndete, todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”, explicó la actriz.

Además, García, contó que ha sentido en varias ocasiones problemas de vértigo, ahora lo siente en ocasiones aisladas, pero al principio eran muy seguidas. “Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”, añadió.

Danna García también sufrió de caída del cabello y resequedad extrema, que fue otras de las secuelas del coronavirus.

Cuando todavía padecía el virs, la actriz denunció que los vecinos de su edificio la discriminaban por tener COVID-19. “En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus”, señaló en Twitter. Ella contó que sus vecinos no la dejaban usar el ascensor de su edificio y le tocaba subir las escaleras pese a tener coronavirus.

Te puede interesar: