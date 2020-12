¡No te olvides! WhatsApp dejará de funcionar a partir de enero en estos celulares

WhatsApp cada cierto tiempo renueva sus funciones y ello beneficia de varias maneras. Sin embargo afecta también a algunos teléfonos que van quedando desactualizados. Y para el 1 de enero ya no habrá la aplicación en ciertos modelos.

Para 2021, la aplicación de mensajería ya no estará disponible en algunos teléfonos inteligentes. WhatsApp no ​​valdrá en dispositivos que no ejecuten los sistemas operativos iOS 9 o Android 4.0.3.

WhatsApp dejará de funcionar a partir de enero en estos celulares - Getty

Los principales equipos en los que dejará de funcionar es en iPhone 4 y todos los modelos anteriores.

En caso de tener un iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 y iPhone 6S, debes actualizar el 'software' a iOS 9. En caso de no hacerlo no se podrá usar la aplicación y dejará de funcionar en esos dispositivos.

Otros modelos en los que dejará de funcionar es teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

También el HTC Desire, el LG Optimus Black, el Motorola Droid Razr o hasta el Samsung Galaxy S2 quedarán sin la aplicación en caso de no poder actualizar a más de 4.0.3.

Para no perder la información, se recomienda a los usuarios hacer una copia de seguridad de sus conversaciones.Cuando cambies de teléfono las podrás descargar ahí.

Te puede interesar

En video