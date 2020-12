Cristian Castro lanzará su línea de biberones: "Me aburre ser adulto"

Cristian Castro, reconocido cantante mexicano, ha revelado que lanzará su propia línea de biberones para adultos. Parece una broma, pero es real. El hijo de Verónica Castro y el 'Loco' Valdés, expresó en una entrevista que "le aburre ser adulto".

Cristian Castro se encuentra planeando lo que será su próximo proyecto. Una línea de biberones para personas adultas. El artista ha dicho que no tiene nada de raro y que debería empezar a normalizarse para los que se sientan cómodo con ello.

El cantante ya ha sido visto tomando leche en biberón, como le gusta. Incluso su expareja aseguró que a Cristian le encantan las mamilas -como se le dice en México-. La marca para biberones "le parece una buena idea".

En entrevista para Radio Mitre, Cristian de 46 años, comentó que no le avergüenza, ni tiene problema en reconocer que tiene la costumbre de ingerir leche en biberón. Además, dijo que se siente tan joven como cuando estaba en la secundaria. Y que le encantan los videojuegos.

El interprete de 'Lloran las rosas' piensa que sería muy útil y que la edad no tiene porqué ser un limitante y puede ser usados por adultos.

La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria…”, reveló el cantante.

“Y me siento contento así, no quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto, o sea, me acuerdo del Nintendo, me acuerdo del PlayStation, me acuerdo del Atari, me acuerdo de todo eso y me gusta, me encanta, no puedo dejarlo solamente porque estoy rasguñando los 35 años”, concluyó Castro.