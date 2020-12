Arnold Schwarzenegger y su sorpresa porque su hija Katherine se casó con Chris Pratt

El protagonista de “Terminator”, Arnold Schwarzenegger, no esperaba que la vida de su hija fuera así. Y es que la ya no tan niña Katherine Schwarzenegger se casó con la estrella de “Guardianes de la Galaxia”, Chris Pratt en 2019 y la pareja dio la bienvenida a su hija, Lyla, en agosto de este año, convirtiendo al también político en abuelo.

Durante una reciente reunión virtual, organizada por el canal de Yahoo! Entretenimiento, con el elenco de “Kindergarten Cop”, el ex Gobernador de California habló sobre cómo esta película de la década de los 90 lo ayudó a criar a sus pequeños hijos. "Esta película realmente me ayudó a convertirme en un mejor padre para mis hijos", compartió. "Después de eso, mi hija (Katherine) nació en 1990. Tenía entonces un año", recordó.

La estrella de cine estaba encantada de ser un abuelo por primera vez , diciendo: "Tan pronto como mi hija dio a luz a esta hermosa niña, Lyla, tan pronto como sucedió, recibí cientos de felicitaciones y regalos y todo tipo de cosas y Le dije: 'Espera un minuto, no hice nada'. Por eso es genial ser abuelo, porque obtienes todo el crédito y tantos obsequios y tantos buenos deseos y todas estas cosas sin responsabilidad".

Arnold Schwarzenegger se siente honrado por su hija

El padre de cinco está orgulloso de su hija mayor, pero no esperaba que ella tomara este camino. "Estoy muy orgulloso de mis hijas y Katherine es una ganadora. Y nunca jamás pensé que mi hija se casaría con un actor", dijo, refiriéndose a Pratt. "Me dije a mí mismo que probablemente estaría enferma y cansada de que la arrastre a los sets y que siempre me vean volar edificios y matar gente y esas cosas".

Señaló que su trabajo ocasionalmente asustaba a Katherine a una edad temprana. "Estaba en medio de la filmación de Terminator 2 y ella me vio con la mitad de la cara desaparecida y el ojo saliendo y todo este maquillaje extraño, y comenzó a gritar y llorar en el set porque no entendía por qué papá se veía así", comentó.

A pesar de no esperar que Katherine termine con un actor como esposo, Arnold está muy contento con cómo resultaron las cosas. "Ahora se casó con un actor, y Chris es un tipo fantástico y es muy fácil llevarse bien con él, así que estoy muy feliz porque él ha sido un marido maravilloso y maravilloso para ella y un gran yerno", aseveró.

Descubre más de este tema

La reacción de Arnold Schwarzenegger tras recibir una patada voladora Arnold Schwarzenegger de 71 años y 1,88 de estatura sufrió una patada voladora durante un evento deportivo.

Chris Pratt se casó con la hija de Arnold Schwarzenegger en una boda secreta El hijo de Pratt estuvo presente durante la ceremonia privada.