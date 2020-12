La cigueña hizo un buen trabajo este 2020: Estas estrellas darán la bienvenida a sus bebes en 2021

El amor triunfó sobre la pandemia y ha dejado la huella en varios embarazos que llenarán el 2021 de felices nacimientos. La actriz de True Blood, Ashley Hinshaw, que ya comparte a su hija Mabel con el actor, dijo en exclusiva a Us Weekly que está "emocionada" de recibir a su segundo hijo. Luego la modelo anunció su embarazo en Instagram: “Cuando intentas hacer lo de la 'copa de golpe', pero no estás realmente seguro de que haya funcionado. #pregnant”.

La estrella de Younger, Hilary Duff, anunció que está esperando su tercer hijo, el segundo con su esposo Matthew Koma. "¡¡¡Estamos creciendo!!! Sobre todo yo… ”, subtituló un dulce bumerán de los brazos de Koma alrededor del vientre de Duff el 24 de octubre. “Lol, la cuarentena fue divertida. Baby # 3 – 2021”, escribió el esposo en su propia cuenta con el mismo video.

Otra estrella Disney en develar su espera fue Ashley Tisdale. Junto a Christopher French, la estrella de “High School Musical” debutó con su panza en una publicación de Instagram el 17 de septiembre. En el caso de Wilmer Valderrama y Amanda Pacheco, tras anunciar su compromiso, el actor de “That '70s Show# reveló que están esperando su primer hijo. "#ItJustUsThreeNow", subtituló este 21 de diciembre.

Meghan Trainor y Daryl Sabara desde hace dos años esperan su primer hijo juntos, y lo anunciaron durante una aparición en el programa Today. "Estamos tan emocionados que no pudimos dormir", dijo Trainor. “Hemos estado esperando tanto tiempo. Estaba pensando en: ¿A quién le decimos primero?”.

Mandy Moore, la mamá de la televisión estadounidense, está embarazada de su primer hijo. La protagonista de “This Is Us” publicó la gran noticia en Instagram el 24 de septiembre, escribiendo, "Baby Boy Goldsmith llegará a principios de 2021", sobre una foto de su esposo Taylor Goldsmith tocando su panza. ¡Qué emoción!

Estrellas que recibieron a la cigüeña este 2020

La mexicana Dulce María fue una de las celebridades en convertirse en madre este año. Pasando su embarazo en casa, siguiendo todas medidas de seguridad requeridas por la pandemia, la ex cantante de RBD dio la bienvenida a su hija María Paula, producto de su matrimonio con Paco Álvarez.

Gigi Hadid hizo padre a Zayn Malik. La modelo dio a luz a su hija en septiembre y el ex One Direction fue quien anunció “Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Intentar poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña persona está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos”.

“Feliz día del niñ@ a [email protected] [email protected] niñ@s… y a [email protected] que vienen en camino 🙊 #UnaVezMás”, así dio la noticia Ximena Sariñana en su cuenta de Instagram, pero no pasó muy lento el tiempo para saber de su llegada en sus redes sociales. La mexicana siempre ha cuidado la integridad de sus hijos, por lo que se desconoce la fecha de nacimiento, el nombre e incluso el sexo del bebé.