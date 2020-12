El beso apasionado de Shia LaBeouf y Margaret Qualley

Se dice que en los aeropuertos se dan los besos más sinceros. No sabemos si este es el caso, pero lo que sí se puede ver es la pasión y emoción con la que Shia LaBeouf y Margaret Qualley comparten besos en el terminal aéreo de Los Ángeles, California.

Shia LaBeouf, actor de 34 años -reconocido por su interpretación en la película de acción 'Transformes'-, y Margaretl Qualley, de 26 años, -hija de Andie McDowell– fueron visto dándose unos apasionados besos. La linda parejita no pudo resistir las ganas y poco les importó el lugar o las personas alrededor.

Romance confirmado

Shia LaBeouf fue a recoger en el aeropuerto de Los Ángeles, a la también actriz. Según muestran las imágenes exclusivas de Daily Mail, el recibimiento LaBeouf a la joven fue muy efusivo. Incluso en la camioneta que iba conduciendo el actor se pudo ver como seguían románticamente con sus muestras de cariño. En lo que ya se puede decir un romance confirmado.

Los famosos de Hollywood se conocieron hace poco luego de compartir los papeles protagónicos en un video musical bastante subido de tono. Los actores grabaron escenas de sexos, completamente desnudos . 'Love Me Like You Hate Me' es el nombre de la canción del video. La cantante es nada más y nada menos que Rainey Qualley, hermana de Margaret

Margaret Qualley está gozando de un gran momento profesional en su vida. Su papel en 'Érase una vez…en Hollywood', junto a Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, además de varias series y una campaña mundial de Kenzo la tienen muy bien posicionada actualmente.

Por su parte Shia LaBeouf ha sido noticia recurrentemente por problemas de ira en los sets de grabación y los altercados con la policía. Al parecer, por sus adicciones. El actor ha intentado rehabilitarse en varias oportunidades.

Pero sin duda que la más fuerte es la que está atravesando actualmente debido a acusaciones de su expareja FKA Twigs. La británica demandó a LaBeouf por abuso implacable, agresión sexual y emocional y la transmisión de una enfermedad de tipo sexual, el actor lo admitió en un mensaje que hizo público el 'New York Times'.

