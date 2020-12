Selena Gómez confesó que este año fue un “agridulce 2020”

Selena Gómez hizo un recuento de su “agridulce 2020”. Ella también sintió los estragos de un año atípico debido a la pandemia desatada en el mundo entero, por la Covid-19. Pero en la parte profesional la estrella pop fue imparable y tuvo grandes éxitos.

Selena Gómez lanzó en enero de este año 2020, el álbum ‘Rare’. Inmediatamente, como todo lo que hace la cantante estadounidense, maravilló a todos sus fans. El disco se convirtió en su tercero número uno en las listas de éxitos.

Un perfecto en lo profesional

Así fue el 2020 de Selena Gómez, en lo profesional:

Lanzó su nuevo álbum ‘Rare’. El cual fue un éxito rotundo a nivel mundial.

Sacó al mercado su línea de cosméticos Rare Beauty.

Protagonizó el show de cocina de HBO Max, llamado ‘Selena + Chef.

Comenzó a grabar la serie de televisión cómica, que será transmitida por Hulu ‘Only Murders in the Building’. En la que tiene el papel protagónico después de mucho tiempo. Además, la actriz y cantante será productora ejecutiva del programa.

Participó en una colaboración con el cuarteto de chicas coreanas K-Pop Blackpink para el sencillo ‘Ice Cream’.

Hay una sensación agridulce, por supuesto… Preferiría que el mundo estuviera en un lugar mejor. Sin embargo, al mismo tiempo, fue tan hermoso ver que mi música podía traerle a algunas personas algún tipo de alegría en medio de eso". Es bueno saber que ‘Rare’ se convirtió en lo que se convirtió para mí", explicó Selena. "Y obviamente me gustaría decir que fue el mejor álbum que he lanzado hasta ahora. Pero eso no significa que no voy a desafiarme a mí misma para el próximo".

La famosa ex de Justin Bieber estuvo muy ocupada en este año inusual que hizo cambiar al mundo y las rutinas a las que todos estaban acostumbrados. Sin embargo, su trabajo y lucha constante la hacen brillar en el rol que se proponga.

La actriz y cantante seguirá imparable en el 2021. Ya se conoce que participará en la cuarta versión de ‘Hotel Transilvania’. Además, filmará ‘In the Shadow of the Mountain’. En esa cinta estará interpretando a la montañista Silvia Vásquez-Lavado, la primera mujer peruana en alcanzar la cima del Everest.

