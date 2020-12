Los cambios de look más radicales que tuvieron las celebridades durante este 2020

¡Sí! Hemos repetido varias veces que este año ha sido atípico, y si bien cada 12 meses las celebridades hacen de las suyas, la atención de este 2020 a las redes sociales se multiplicó. Lo más imponente, por parte de los influencers, es que justo esa “fama” saltó la pantalla del celular para reencontrar a sus fanáticos con ese lado personal y auténtico. Incluso demostrando que el cabello es la voz de un cambio.

En el caso de las hermanas Kardashian-Jenner, el reality “Keeping Up with the Kardashians” ha dejado ver parte de sus lados más espontáneos, entre lujos y poses. Sin embargo, en este 2020 revolucionaron a sus fanáticos con sus cambios de look, como fue el caso de Kylie Jenner. La empresaria dejó boquiabiertos a sus followers con una cabellera XXL y en un tono rojizo que realza su color de piel.

Mientras Kylie quiso una melena larga, Camila Cabello optó por cortarla. El shag bob fue la opción acertada para la cantante, favoreciendo sus facciones, destacando su naturalidad. Si bien el cambio fue drástico para sus fanáticos, los comentarios positivos fueron creciendo.

Por su parte, Madonna siempre ha sido una bomba de tiempo en sus looks. Este año se aventuró a dejar el rubio de lado, a la forma de Lady Gaga, a cambio de un color ¡rosa! La cantante de 62 años cayó en el furor de los colores arriesgados y logró resaltar su mirada, la claridad de su rostro, una frescura muy acorde al estilo de la Reina del Pop. Aunque Hillary Duff también dejó que el tinte azul tomara control de su cabello.

Jennifer López nunca duda en cambiar de peinado. Este 2020 pasó por las manos de su estilista Chris Appleton, y fue él quien compartió el bob largo que luce la cantante, con una cabellera en tono castaño con reflejos más claros. Siendo un look de auge, JLo se ve increíble, afinando su rostro y dando más volumen a su melena.

Miley Cyrus y Pink revolucionaron con sus drásticos cortes

Muchas mujeres cierran ciclos con un corte de cabello, es una afirmación usual. Pero en el caso de Miley Cyrus y Pink fue la respuesta al encierro, y quizás al ocio. Sorprendiendo a sus seguidores, la estrella de Malibu compartió a través de Instagram su video de cómo se cortó el cabello sola, luciendo un flequillo y cortado por delante de las orejas. Una estética muy de los años 90.

Pink sí dejó notar un poco de arrepentimiento en el clip que dejó ver en su perfil de Instagram. Durante un live, la estrella dijo “Mira lo que hice”, al quitarse la gorra roja. “¿Qué piensas? ¿Buen aspecto? ¿Te estoy dando vibraciones Alyssa Milano? Charlize Theron? No lo sé.” Un poco desconcertada incluso de su idea en estado de ebriedad, que solo pudo decir “Corta tu propio cabello”, como precaución por la COVID-19.