Estos son los escándalos de los que las celebridades no se pudieron salvar este 2020

A pesar de todo lo que vivió el mundo por la COVID-19 y la pandemia que provocó, el 2020 todavía dejó huella entre las controversias. Los escándalos que rodean a algunas de las celebridades se convirtieron en tema de discusión entre las personas que estaban encerradas en sus hogares. Recordemos algunos de estos gritos que sacudieron 2020.

¡La tutela de Britney Spears! Sí, la princesa del Pop está en medio de una disputa con su propio padre Jamie Spears. Fuentes anónimas revelaron que la cantante supuestamente estuvo retenida contra su voluntad desde enero de 2019, desde que su tutor controlara su carrera luego de su crisis de 2008.

Pronto, todos comenzaron a cuestionar la duración de su tutela, lo que eventualmente dio lugar al movimiento #FreeBritney que obtuvo el apoyo de millones de fanáticos y celebridades como Cher, Miley Cyrus, Mario Lopez y Heidi Montag. Los medios comenzaron a discutir la presunta violación de los derechos humanos que Britney había sufrido bajo la tutela de su padre. Incuso sugirieron que Jamie le estaba robando a su hija. Sin embargo, negó las acusaciones.

Escándalos hasta en las familias reales

A principios de este año, se anunció que Meghan Markle y el Príncipe Harry habían decidido renunciar a sus deberes reales. Esto se hizo oficialmente el 31 de marzo y la pareja renunció a sus títulos de duques de Sussex y se mudó a una parte diferente del mundo para llevar una vida diferente. La reina Isabel II mostró a la pareja un apoyo total a través de un comunicado que se emitió posteriormente. Actualmente viven en Estados Unidos.

Por otra parte, las cancelaciones se pusieron de moda y el presentador de programas nocturnos Jimmy Fallon fue una de sus víctimas en Twitter en 2020. Después de que algunos comenzaron a circular uno de sus videos para SNL de hace años, donde se lo vio con un Blackface imitando a Chris Rock, fue altamente criticado. Fallon luego emitió una declaración de disculpa.

Latinos en la palestra de los escándalos

Uno de los casos más seguidos es la pelea de custodia del hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, Matías. La venezolana aseveró que el actor no cumple con sus deberes paternos: “Desde el nacimiento del menor, el demandado abandonó sus obligaciones y deberes con relación a él, desatendiéndose por completo de sus necesidades afectivas, morales, de salud, de crianza y económicas. Por más de dos años, no le ha importado el desarrollo físico, psíquico y emocional del menor”, rezaba parte de la disputa.

Otra demanda sumó el titular de Alejandra Guzmán y el esposo de Ninel Conde, Larry Ramos. El empresario fue el foco de varias acusaciones por fraude e incumplimiento de contrato. La cantante mexicana aseguró que había depositado millones de dólares a Ramos en el concepto de inversión y él utilizó el dinero en otros negocios no autorizados. “Llevamos tiempo en esto, pero yo creo mucho en una ley divina. Siempre he trabajado, siempre he sacado lo mejor de mí en los escenarios”, comentó Guzmán.