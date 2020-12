Madonna mandó un mensaje positivo de sus 'hermosas cicatrices'

La cantante Madonna compartió unas fotografías en redes sociales de las cicatrices que le quedaron por su última cirugía. La 'Reina del Pop' causó revuelo entre sus seguidores de Instagram Stories.

Madonna, cantante estadounidense, mostró unas marcas en su cadera que le quedaron tras una reciente operación a la que fue sometida. Acompañando las fotografías, Madonna escribió: "Hermosas cicatrices".

La artista, de 62 años, posó frente a un espejo mostrando todo su cuerpo. Resaltaban un par de cicatrices que le dejaron las ventosas en sus piernas de un tratamiento que regularmente se utiliza como herramienta para desintoxicar el organismo, eliminar grasa y combatir la celulitis.

A principios de este año, varios medios de comunicación informaron que Madonna tenía una lesión en la rodilla que estaba afectando a su cadera. Es por esa razón que, la cantante se sometía a sesiones de terapia que duraban aproximadamente seis horas.

Durante uno de sus shows del 'El Madame X Tour', Madonna hizo referencia al dolor que sentía en su cuerpo.

Me duele mucho, pero no quiero su piedad. Yo fui quien quiso hacer esta gira y la terminaré cueste lo que cueste", expresó la cantante.

Me considero una guerrera. ¡Nunca renuncio, nunca me rindo, nunca me rindo! Sin embargo, esta vez tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar que mi dolor es una advertencia", concluyó Madonna.