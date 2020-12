Cómo se siente Pete Davidson sobre el compromiso de la ex Ariana Grande con Dalton Gomez

Ariana Grande estuvo muy cerca de casarse con Pete Davidson, incluso cantó sobre eso en "Thank u, next", pero ahora la intérprete decidió darle el “sí” a Dalton Gomez y esto ¿removió el pasado amargado y desconsolado de Pete? Pues la respuesta es no. El humorista de Saturday Night Live, que ha sido abierto sobre su breve compromiso en 2018 con la cantante, le desea "lo mejor", según una fuente de la revista Hollywood Life.

"Por lo que puede decir, Dalton trata a Ariana con total respeto y como si se mereciera ser tratada", dice el informante. Pete y Ariana fueron novios, se comprometieron, y en cinco meses (2018) dieron el punto final, y aunque han pasado dos años las paces entre ambos ha sido fallidas. “Está feliz por el tiempo que pasaron juntos, pero también sabe que ambos han seguido adelante. Se alegra de que esté feliz y la felicita por el próximo capítulo”, explica la fuente.

Recordemos que Davidson llegó incluso a tatuarse las iniciales de Grande, así como el conejito que la estrella de Nickelodeon utiliza como logo. En su momento, muchos rumore giraron en torno a que la causa de la separación fue la muerte de Mac Miller, el ex novio de la actriz y cantante, por culpa de una sobredosis. De acuerdo al portal TMZ "Ariana estaba en un lugar muy oscuro después de la muerte de su exnovio. Ella no se echaba a sí misma la culpa… pero su muerte le dejó una herida emocional muy grande".

Ariana Grande está comprometida con Dalton Gomez

Ariana reveló hace unos días que ella y su novio Dalton estaban comprometidos en una publicación de Instagram el 20 de diciembre. “Para siempre” escribió en la galería que dejó ver su anillo de compromiso. Esta invitación al futuro se produce aproximadamente nueve meses después de que los fanáticos notaron por primera vez a un "hombre misterioso" en el fondo de algunas de sus historias de Instagram.

Poco después, confirmó que ella y Dalton eran algo más que amigos al compartir con él en el clip de "Stuck With U", su colaboración con Justin Bieber. Menos de una semana antes del anuncio de Ariana, Pete Davidson bromeó sobre su compromiso de 2018. Recientemente el humorista estaba por conocer a algunos fanáticos afuera del Rockefeller en la ciudad de Nueva York, cuando una chica le dijo que su nombre también era “Ariana”, él respondió: “Oh! Bueno, hola. Casémonos”.

Si bien algunos críticos, y seguidores de ambas celebridades, interpretaron este comentario como una sombra, parece que los recelos quedaron en el pasado, y después de dos años de haber dado por terminada la unión de ambos pueden contentarse por las cosas buenas que les pasa a cada uno.

Descubre más de este tema